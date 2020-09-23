北市公安事件連環爆　藍議員怒嗆「螺絲鬆了、市政散了」

台北市近來公安事件頻傳，內湖區先是21日晚間發生公車開上人行道，撞死行人的意外；22日中午再發生非法安養中心失火，造成三名老人先後因為火警而身亡。對此國民黨台北市議會黨團，今天（23日）下午就召開記者會，質疑2020年以來，台北市內公安意外事件頻傳，質疑台北市長柯文哲與北市府「螺絲鬆了、市政散了」。



