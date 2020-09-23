北市公安事件連環爆　藍議員怒嗆「螺絲鬆了、市政散了」

台北市近來公安事件頻傳，內湖區先是21日晚間發生公車開上人行道，撞死行人的意外；22日中午再發生非法安養中心失火，造成三名老人先後因為火警而身亡。對此國民黨台北市議會黨團，今天（23日）下午就召開記者會，質疑2020年以來，台北市內公安意外事件頻傳，質疑台北市長柯文哲與北市府「螺絲鬆了、市政散了」。
而內湖在地市議員游淑慧則痛批，連續兩天的公安事故，是意外還是可以避免的？「公車肇事，駕駛疑似毒駕，當然最大的問題應該在駕駛身上，但是非法安養中心失火，是否是局處人員的失職？」游淑慧說，「當地里長已經兩度通報市府，第一次，社會局中午吃飯沒人接，第二次衛生局交由約僱人員現場會勘，看到現場沒危險就沒立案，難不成是在賭運氣嗎？」游淑慧更痛批，柯文哲前幾天才在宣告要選總統，副市長蔡炳坤揚言全國佈局，「大家發言都是滿腦選舉，拜託那就放過台北市政與台北市民，全部都辭職去選舉算了」。
國民黨台北市議員陳重文質疑，從今年4月的林森錢櫃大火開始，京華城拆除過程中的兩起意外事件，以及近日內湖區發生的兩起事件，在在顯示最近台北市內公安意外事件越來越多，「公安事件頻傳的當下，身為市長的柯文哲卻未檢討，反而是忙於選舉相關事務。」陳重文說，「真的讓許多市議員為民眾叫屈，並且深感憤怒」。