爆料桃捷董事長圖利特定廠商　劉勝全發「不自殺聲明」

日前才與網紅蔡阿嘎爆出互惠合作爭議的桃捷公司，今(23)日在市議會又遭爆料，疑似桃捷董事長劉坤億在採購案圖利特定廠商的錄音音檔，懷疑劉向廠商「報明牌」，劉坤億回應，桃捷公司的採購案都禁得起檢驗，自己會全力配合調查。



