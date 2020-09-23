爆料桃捷董事長圖利特定廠商　劉勝全發「不自殺聲明」

日前才與網紅蔡阿嘎爆出互惠合作爭議的桃捷公司，今(23)日在市議會又遭爆料，疑似桃捷董事長劉坤億在採購案圖利特定廠商的錄音音檔，懷疑劉向廠商「報明牌」，劉坤億回應，桃捷公司的採購案都禁得起檢驗，自己會全力配合調查。
市議員劉勝全今天在議會質詢時表示，坊間近日流傳2段疑為桃園大眾捷運公司董事長劉坤億聲音的音檔，內容提及「骨幹光纖傾向中華電信」、「華電背後就是中華電信」等，接著他再加碼另一段音檔，「我也報明牌，因為我們最主要是要跟中華電信合作，跟思科要找對人，要押對人要押對地方」，懷疑這些音檔內容與桃捷的骨幹網路光纖電纜採購案有關，雖然劉坤億不斷強調這段錄音是遭到變造的惡意抹黑，但劉勝全仍直言「我怎麼聽，都是你那美妙的聲音。」
劉勝全認為錄音檔裡的談話內容疑似圖利特定廠商，已涉及違反採購法、刑法圖利罪嫌，除了要求劉坤億停職接受調查，讓市政團隊保持清廉，他也當場在議會宣布放棄言論免責權、發表不自殺聲明，強調自己不碰槍枝藥物，中秋節也不烤肉，避免「被自殺」。
桃園市長鄭文燦表示，尊重議員質詢，將透過政風處進行行政調查，把問題攤在陽光下，桃捷是有制度的公司，每個採購案有其評審程序，會把所有原始資料調出來，不過他也認為，音檔為經過剪接的片段，在什麼場合與情況下的發言，要經過調查才知道。
劉坤億會後對外說明表示，桃捷公司的採購案都有一定流程，他是董事長，不會涉及採購案，也不會跟其他人談案子，為維護個人名譽與清白，願意接受司法調查，也嚴厲譴責惡意的抹黑；至於是否停職，則是尊重市長。
桃捷公司強調，所有採購案均依採購法相關規定，絕無不法情事，有關「骨幹網路光纖電纜增設改善案」107年9月依採購法進行公告，以公開招標及最有利標決標方式進行，並依採購法規定組成評選委員會，遴選9位委員(5位外聘委員、4位內部委員)進行評選，公告後共有三家廠商投標，經評選後，於107年12月決標予華電聯網股份有限公司，目前工程已如期如質建置完成，並依合約通過可靠度驗証，現正辦理驗收作業中。