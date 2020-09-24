修憲門檻太高？台灣智庫民調：50.7%民眾不認為

立法院新會期日前開議，成立修憲委員會成為新會期關注焦點。根據台灣智庫今（24）日舉行記者會，公布民眾對修憲議題認知與看法，50.7%受訪民眾不認為修憲門檻太高，48.1%支持以台灣之名義參加國際組織與活動。





依據目前憲法增修條文規定，修憲要由1/4立委提出，3/4立委出席投票，其中3/4的立委決議後才能進行公民複決，以2020年台灣選舉人數為基準，要通過修憲需要966萬同意票才能通過。民調指出，對於修憲門檻的認知，僅不到一半（31.6%）民眾認為修憲門檻太高，超過半數（50.7%）認為不會太高、17.5% 沒有意見，還有 0.2% 拒答。





台灣智庫副執行長董思齊分析指出，民調顯示約半數民眾不覺得門檻太高，有可能是民眾認為憲法不應時常修改，也代表對於政治體制穩定性的期待。然而，以現行門檻來說，修憲有相當之難度，但民眾可能還無法想像過程的困難，因此需要更多關於修憲議題的討論。





新冠肺炎疫情當下，我國以「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」的訊息，讓世界看到台灣。而問到受訪者「支不支持我國對外優先以台灣之名義參加國際組織與活動？」，受訪者非常支持的高達 48.1%，還算支持也有32.4%，只有5.9% 不太支持、6.1%非常不支持，不知道或沒意見的有7.4%。





被問到「進行涉外活動時，台灣應以何種名稱展現自己？」超過半數（51.2%）回答台灣，33.0% 回答中華民國，9.7% 選中華台北，僅有0.6% 選中國台北，2.0% 台澎金馬個別關稅領域，0.1% 選其他，2.9% 表示不知道或沒意見。董思齊表示，這代表不僅對內，認同台灣成為全民共識；對外，多數民眾也希望我們能被國際認同為台灣。





過去的修憲雖已凍省，使省政府虛級化，但法律上仍存在省的相關組織，而福建省與台灣省的存在，亦不符合台灣認同之現狀。對於是否保留「省政府」之層級，僅6.7% 認為非常有必要、11.8% 認為還算有必要；而27.3% 認為不太有必要，高達41.5% 則認為完全沒必要、12.6% 民眾表示不知道或沒意見，0.1% 拒答。董思齊副執行長表示，若民意已表達對在憲法層次實質廢省的支持，此次修憲或許也應考慮民意，修正憲法中關於地方制度的相關條文。



