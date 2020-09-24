召委投民進黨遭諷「小綠燈」　王婉諭：揭人傷疤不道德

立法院昨(23)日進行各個常設委員會的召委投票，昨日民眾黨、時代力量兩個小黨分別在各個召委選舉中發揮關鍵力量，但相較民眾黨技巧性支援國民黨，時代力量則全面向民進黨靠攏，在社會福利及衛生環境委員會的王婉諭更被譏諷「小綠燈」。王今(24)日受訪時回應，在公眾議題的表現可受公評，但拿別人過去的傷痛開玩笑、刷自己的聲量，既不體貼也不道德。
昨日立法院召委選舉，除了外交國防、財政2個委員會，藍綠席次比例較近，小黨無法發揮力量外，其餘6個委員會小黨都對召委席次有直接影響力，民眾黨以「藍綠制衡」為主，以投給自己或投給國民黨的方式，在內政、教育文化、經濟、司法等四個委員會，協助國民黨穩住一席；時代力量則倒戈民進黨，在交通、衛環委員會都把票投給民進黨的人選。
含瘦肉精美豬進口是立法院本會期重要議題，民眾黨立委高虹安質疑時代力量也反瘦肉精美豬進口，卻在衛環委員會挺民進黨，讓人「匪夷所思」。王婉諭則回應，在臨時會審查監察院人事案時，民眾黨也不滿國民黨杯葛議事、妨礙實質審查，這周針對美豬議題又故技重施，阻止行政院長蘇貞昌上台，現在卻把票投給國民黨，才讓她無法理解，「不同政黨間都有自己的判斷標準，不用評論、指責別人。」
王婉諭指出，衛環委員會的議題不只美豬，還有兒少福利、公衛領域，她過去有和洪申翰合作的經驗，認為他和民進黨陳瑩、國民黨蔣萬安比，是最適切的人選。
媒體王，是否會覺得洪申翰抽到籤又把席次讓出的行為是真心換絕情、希望民進黨對她道歉？王婉諭認為召委選舉應該被檢討，不能有禮讓的狀況，「民代選舉就沒有禮讓的狀況，我們投票給你去代表我們發聲，你當選就該承擔責任。」
媒體又追問，有了這次經驗，未來是否會再跟民進黨、洪申翰合作？王說「這次不算合作，我們已經先知道民進黨、國民黨的人選，經過黨團討論後覺得洪最適合，不到合作，我們一直都就事論事，不管跟民進黨、國民黨、民眾黨合作，絕對都沒問題。」
至於是否有機會跟蔣萬安合作，王婉諭表示她相信蔣是個理性的人，但只有他一人，難保不被國民黨的集體意識綁架，讓她難以相信國民黨。