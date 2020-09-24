召委投民進黨遭諷「小綠燈」　王婉諭：揭人傷疤不道德

立法院昨(23)日進行各個常設委員會的召委投票，昨日民眾黨、時代力量兩個小黨分別在各個召委選舉中發揮關鍵力量，但相較民眾黨技巧性支援國民黨，時代力量則全面向民進黨靠攏，在社會福利及衛生環境委員會的王婉諭更被譏諷「小綠燈」。王今(24)日受訪時回應，在公眾議題的表現可受公評，但拿別人過去的傷痛開玩笑、刷自己的聲量，既不體貼也不道德。



