社會住宅年底興建4萬2千戶　政院：目標達成率106%

內政部今（24）日上午在行政院院會中報告社會住宅興建進度，至今年10月底，社會住宅興建戶數可達4萬戶，提前完成第一階段的目標；到今年底，興辦戶數將達4萬2千多戶，達成率106%。內政部表示，針對第二階段（2021-2024年）的目標，現在也超前部署，已於全國盤點出209處170公頃適合興建的用地，約可興建8萬戶。



