社會住宅年底興建4萬2千戶　政院：目標達成率106%

內政部今（24）日上午在行政院院會中報告社會住宅興建進度，至今年10月底，社會住宅興建戶數可達4萬戶，提前完成第一階段的目標；到今年底，興辦戶數將達4萬2千多戶，達成率106%。內政部表示，針對第二階段（2021-2024年）的目標，現在也超前部署，已於全國盤點出209處170公頃適合興建的用地，約可興建8萬戶。
行政院發言人丁怡銘轉述閣揆蘇貞昌裁示，社會住宅是蔡總統實現居住正義很重要的政策之一，希望透過社宅的興建推動，為比較不容易租到房子的弱勢族群，以及辛苦在他鄉就學、就業打拚的年輕人，提供一個安穩、舒適且負擔得起的住所。
蘇貞昌說，2015年底，當時全國的社會住宅僅10624戶，4年多來，在中央與地方通力合作下，預計今年10月底，即可提前達成第一階段（2017-2020年）4萬戶的目標，到今年底前，政府興辦戶數將達4萬2千多戶，達成率106%，感謝各地方政府積極配合。
蘇貞昌指出，為照顧更多國民，第二階段（2021-2024年）中央也將大大加入興辦行列，未來4年由中央直接發包的社會住宅就會達6萬6千戶。除了要追求「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升，第二階段直接興建社會住宅將朝每一案件至少取得2項建築標章，將社會住宅導入綠能、智慧、循環經濟等理念，提升居住品質。
蘇貞昌表示，第二階段直接興建8萬戶社會住宅，內政部已盤點出數百處適合興建之用地，請各部會積極配合，儘速提出各項主題型，如警消、軍職、文化、藝術、產業、創生等的社會住宅興辦事業計畫，以及各部會併同興辦之主題設施，例如日照、托嬰、托兒、青創計畫等，報院核定，以確保2024年能達成直接興建12萬戶的目標。
內政部表示，第二階段社會住宅將推動軍職社宅、警消社宅、文化社宅、創生社宅、藝術社宅、產業社宅及公路社宅等7大主題型社會住宅計畫，創造地區融合共好，並結合老人長照、老人日照、托嬰、托兒及青創等社會福利及公共服務設施，內政部將與衛福部、教育部及六直轄市政府建立溝通平台，第二階段社會住宅原則上每處至少設置1項社會福利及公共服務設施，促進建構社會安全網。
內政部說，社會住宅要兼顧量與質，目前第一階段社會住宅有60%至少取得1項建築標章，第二階段期待每一案件至少取得2項建築標章，並將社會住宅導入循環經濟及建築4.0營建產業升級理念，建構優質建築，提升社會住宅品質。