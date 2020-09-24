非法安養中心大火奪三命　柯文哲：公私協力不能只靠政府

位在內湖康寧路的一間非法老人安養中心，22日下午發生火警，前後奪走三條佬人的性命，也在這時候才讓該安養中心是非法營業一事曝了光。事發後台北市議員就質疑，當地里長已經透過1999市民專線，兩度向台北市政府方面通報，而衛生局到場會勘後也並未繼續追蹤，質疑北市府沒有積極介入才導致意外。對此台北市長柯文哲今天（24日）上午受訪時，表示很多事情需要公私協力，不能什麼事情都靠政府。



