非法安養中心大火奪三命　柯文哲：公私協力不能只靠政府

位在內湖康寧路的一間非法老人安養中心，22日下午發生火警，前後奪走三條佬人的性命，也在這時候才讓該安養中心是非法營業一事曝了光。事發後台北市議員就質疑，當地里長已經透過1999市民專線，兩度向台北市政府方面通報，而衛生局到場會勘後也並未繼續追蹤，質疑北市府沒有積極介入才導致意外。對此台北市長柯文哲今天（24日）上午受訪時，表示很多事情需要公私協力，不能什麼事情都靠政府。
針對內湖非法老人安養中心的火災後續，柯文哲強調，現階段已經責成局處結合社會安全網，在全台北市的社區做檢視，清查是否有不登記、違規的安養機構存在，並且成立查報系統。不過柯文哲也表示，「做很多事情要公私協力，不能什麼事情都靠政府。」柯文哲也向家屬呼籲，「長者送去安養院好歹要檢查一下，有沒有登記或證書，還是要檢查看看，發現它是非法沒有營業執造，也歡迎大家檢舉，很簡單打1999檢舉就好」。
而話鋒一轉柯文哲也坦言，之所以會有家屬冒著危險，將家中長者送往非法的安養中心，很有可能是因合法的安養機構設置標準太高，收費價格也相對昂貴。「也許對較為弱勢家庭有負擔，長輩需要照顧有什麼困難，可以到每個區公所的社會課、每個行政中心的社會中心，去諮詢用政府角度能不能幫忙什麼。」柯文哲說，「這事情我們坦承有漏洞，但經過這兩天檢討以後，會想辦法把漏洞補起來」。
由於該機構衛生局日前曾經上門會勘，但因為業者大門深鎖，讓轄區員警及局處人員不得其門而入，只能以「現場查無違規事證」後就未追蹤。柯文哲也提出未來應變措施，表示衛福部方面幾天前已經通過相關法令，未來若是有相關違規嫌疑要強制檢查時，只要會同警方就可以破門而入。而現場記者也追問，針對部分議員提出「吹哨者條款」，是否也能適用？柯文哲表示，提供檢舉獎金促進大家主動通報，也是可行的辦法之一。