中秋4天連假將至　蘇貞昌指示交通部擬妥疏運規劃

下週四、10月1日開始，一連4天是中秋連假，預計路上將會出現返鄉、出遊車潮。行政院長蘇貞昌今（24）日在行政院院會中，指示交通部要做好疏運規劃，提前1、2個禮拜就要預告民眾，有優惠、改變都要及早，讓民眾懂得使用，才會分流。



