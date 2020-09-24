出遊注意！交通部公布中秋連假疏運措施　籲搭大眾運輸

下週四、10月1日起，就是一連4天的中秋連續假期。交通部在今（24）日的行政院院會中，報告中秋連假的疏運措施。交通部表示，本次連假預估高速公路運輸尖峰在10月1日，為避免飽受塞車之苦，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸；善用1968APP及幸福公路APP，掌握路況訊息。
交通部表示，中秋假期自10月1日至10月4日，共計4天，近期國內疫情趨緩，旅遊逐漸復甦，研判中秋假期將有返鄉過節及出遊人潮。本次疏運重點，以強化交通疏導、提升大眾運輸運能及提供搭乘大眾運輸與轉乘優惠措施為主。
交通部說，本次連假預估高速公路運輸尖峰在10月1日，為避免飽受塞車之苦，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸，如民眾仍須自行開車，請妥善規劃行程，避開壅擠時段路段，善用1968APP及幸福公路APP掌握路況訊息，且利用替代道路。
交通部指出，今年中秋連續假期，國道5號及宜花地區疏運措施如下：
一、國道5號於10月1日及10月2日0至12時封閉坪林及石碇南向匝道入口(石碇交流道封閉期間改為大客車專用)，高速公路局、公路總局將透過CMS與標誌牌面宣導封閉訊息及改道台9線或106乙路線，請前往宜花東的用路人應多加注意。
二、蘇花路廊大客車優先措施：南下尖峰時段調整蘇澳地區大客車行駛動線，由台9線改行台2線，並於蘇花改蘇澳端由員警指揮優先讓大客車進入蘇花改；北上尖峰時段崇德地區（太魯閣大橋北側~崇德管制站)北上進入蘇花公路前，內側車道調整為大客車優先道。
三、國道客運針對北花線推出單人來回票優惠價400元，再加碼，乘車送咖啡。
四、提供持國道客運車票享租車優惠，29家租賃業者提供最低65折租車優惠，再加碼，持國道客運來回票根及租車憑證，國道客運票價再折價（持租汽車證明折200元，機車折100元)。
中秋連續假期其他疏運相關措施如下：
一、國道除實施匝道封閉、入口高承載管制(提早自6時開始)及匝道儀控外，另10月1日至10月3日，每日0至5時國道全線暫停收費；10月4日當日0至10時全線暫停收費。
二、疏運期間，高鐵增開196班次，總計提供雙向1,065班次，運量提升20.6%。
三、臺鐵加開各級列車總計202列次、加掛車廂計580輛次，包含開行北花區間快車、花東實名制列車、東部返鄉及返工專車、紅眼自強號列車及7列次新自強號供花東地區民眾優先訂位等措施，目前尖峰時段長途自強號座位已售完。
四、國道及公路客運西部規劃每日平均開行11,000班次，東部每日平均開行1,800班次，客運業者將視需求增開班次服務民眾；此外，本次連假仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供89條路線享平日優惠價或原票價85折，及台灣好行45條客運路線實施電子票證半價優惠措施。
五、海運業者將提供臺灣本島與離島間10條航線，總計開航997航次，227,044人次運能，並視需要機動加班。
六、中秋疏運期間國內航線總計提供1,442架次、14萬1,164座位，平均每日提供座位數較108年實際載客數增加約4.5%，民航局已請航空公司視情加開班機或放大機型因應。
七、觀光易壅塞景點路段與各地道路主管機關及警察單位相互合作，加強道路及停車疏導措施，以控制遊客人數及停車場承載量；另加強宣導民眾搭乘「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝遊程等旅遊服務，減少自行開車出遊。