出遊注意！交通部公布中秋連假疏運措施　籲搭大眾運輸

下週四、10月1日起，就是一連4天的中秋連續假期。交通部在今（24）日的行政院院會中，報告中秋連假的疏運措施。交通部表示，本次連假預估高速公路運輸尖峰在10月1日，為避免飽受塞車之苦，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸；善用1968APP及幸福公路APP，掌握路況訊息。



