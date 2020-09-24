公費流感疫苗10月5日全面施打　蘇貞昌要衛福部做好準備

近日天氣開始變冷，流感季節來臨。衛福部疾管署署長周志浩今（24）日表示，10月5日起，公費流感疫苗全面施打。行政院長蘇貞昌在行政院院會中，提醒衛福部要提高警覺，做好準備。
蘇貞昌在院會中裁示，冬季流感即將來臨，加上新型冠狀病毒肺炎尚未趨緩，其他國家有同時感染的病例，請衛福部提高警覺，提早備妥防疫物資，如疫苗與抗病毒物資，且今年中秋連假後就會施打，也要加強宣導，多多鼓勵流感疫苗接種計畫的對象，像是中老年人、高風險慢性病患等等。
蘇貞昌說，去年國人踴躍接種，醫療院所發生存貨不足，或是民眾排隊打不到疫苗的情形，今年衛福部針對疫苗的調度跟配送要提早因應，避免類似狀況發生。
周志浩在會後記者會補充表示，政府機關今年共採購633萬劑流感疫苗，10月5日全國符合公費施打的族群全面開打，而自費疫苗也比去年多了將近一倍，約有110萬劑115萬劑左右。所有疫苗都是四價疫苗，也就是目前世界上最先進的疫苗，希望民眾踴躍施打。
周志浩表示，每一年流行病毒不一樣，疫苗可以預防40至60%的流感感染率，且避免70%以上的重症死亡率，尤其今年還有新冠肺炎的疫情，如果感染流感，在醫師診斷時，需要多一點時間釐清，如果先打疫苗，避免這些困擾，醫師可以更快速準確做出診斷，提供適當治療。