自認錢櫃大火後檢查嚴格　柯文哲自爆：每天接到關說電話

台北市內湖區光是這個禮拜內，就發生兩起公安意外事件。先是內湖路上發生一起公車司機打瞌睡，直接開上人行道造成一死一傷的車禍，隔天又隨即發生康寧路一間非法老人安養中心發生火警，並帶走三條佬人的性命。國民黨台北市議會黨團昨天（23日）召開記者會，批評台北市長柯文哲與北市府「螺絲鬆了、市政散了」。對此柯文哲不以為意，表示自從林森錢櫃大火後，相關公安檢查都變嚴格了，更自爆「每天接到關說電話」。
針對之前才發生錢櫃大火，現在又有公車、安養中心等意外，柯文哲表示，面對問題要解決問題，錢櫃失火是真的很嚴格在查，但市民哀哀叫說以前可以現在不行，結果「每天接到關說電話」，這公安不能平常說放水，出事又說政府不管，但坦白講，經歷錢櫃大火後，北市檢查的力道提升很多，但也有民眾說要這麼嚴？「面對問題還是要解決問題」。
而現場記者也追問，是誰打來的關說電話？柯文哲似乎自知失言，迅速改口表示是「陳情」。柯文哲說，從以前的高記跟銀翼餐廳，都營業20、30年了，突然關掉，但不能說平常說管這麼多，出事又說平常不管，但還是覺得依法行政，法還是要遵守，如果法律很難遵守就要修改。「以台大醫院為例，要符合現代消防標準不可能，但透過軟硬體改善才符合公安標準，慢慢從合格申報改成現況申報，專家委員會檢查達到一定公安標準，社會總是遇到問題做修改，再往前走一步。」柯文哲說，「台大醫院根本沒防火區劃，如果沒有怎麼達到一定消防標準？一定要有按照現況來看什麼合理」。