自認錢櫃大火後檢查嚴格　柯文哲自爆：每天接到關說電話

台北市內湖區光是這個禮拜內，就發生兩起公安意外事件。先是內湖路上發生一起公車司機打瞌睡，直接開上人行道造成一死一傷的車禍，隔天又隨即發生康寧路一間非法老人安養中心發生火警，並帶走三條佬人的性命。國民黨台北市議會黨團昨天（23日）召開記者會，批評台北市長柯文哲與北市府「螺絲鬆了、市政散了」。對此柯文哲不以為意，表示自從林森錢櫃大火後，相關公安檢查都變嚴格了，更自爆「每天接到關說電話」。



