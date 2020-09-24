宏都拉斯聯大發言未挺台灣！外交部：8月已致函表達支持

第75屆聯合國大會紐約時間15日在聯合國總部開議，在第2天議程中，包括馬紹爾、帛琉、巴拉圭等友邦都發言挺台灣加入聯合國，但是宏都拉斯未發言支持台灣。外交部今（24）日表示，宏都拉斯8月即以個別致函聯合國秘書長古特瑞斯的方式，表達對台灣的支持。





聯合國大會22日至26日，以及29日舉行總辯論。由於受到新冠肺炎疫情影響，各國元首透過預錄影片發言，23日共有4位台灣友邦元首發言，包括帛琉、宏都拉斯、巴拉圭與馬紹爾群島。