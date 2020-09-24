宏都拉斯聯大發言未挺台灣！外交部：8月已致函表達支持

第75屆聯合國大會紐約時間15日在聯合國總部開議，在第2天議程中，包括馬紹爾、帛琉、巴拉圭等友邦都發言挺台灣加入聯合國，但是宏都拉斯未發言支持台灣。外交部今（24）日表示，宏都拉斯8月即以個別致函聯合國秘書長古特瑞斯的方式，表達對台灣的支持。
有關宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）本年未在聯合國大會總辯論發言助我一事，外交部發言人歐江安表示，我國中美洲友邦宏都拉斯於8月聯合國大會召開前，已再次以個別致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的方式，表達對我國參與聯合國的強力支持。外交部對我友邦與理念相近國家分別以不同的方式支持台灣的國際參與，均表示歡迎與誠摯感謝。
聯合國大會22日至26日，以及29日舉行總辯論。由於受到新冠肺炎疫情影響，各國元首透過預錄影片發言，23日共有4位台灣友邦元首發言，包括帛琉、宏都拉斯、巴拉圭與馬紹爾群島。外交部指出，台灣與宏都拉斯邦誼堅實友好，雙方長期在雙邊及多邊領域密切合作，相互扶持，共同為兩國人民福祉與國家永續發展齊心努力。
有關中國駐索羅門群島大使館開幕宣稱「一中原則是人心所向」事，外交部嚴正表示，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）違反民主程序所做的貿然外交轉向，已遭到其國內政要與人民的不滿與質疑。而中國非法強租索國外島、承諾跳票及鉅債陷阱的傳聞不斷，均不符合索國人民利益，也再次曝露了中國將影響力擴張至太平洋地區的侵略野心。
外交部指出，索國政府為迎合中國政府所好，曾於6月一度扣留台灣援助馬萊塔省（Malaita)的醫療防疫物資，百般阻擾、罔顧索國人民健康。另蘇嘉瓦瑞政府為了派包機赴中國迎接中國駐索大使赴任，竟延後安排赴菲律賓接回留學生的時程，置學子在疫區之安危於不顧。外交部提醒各界應看到中國大使館在開幕的背後，讓索國人民付出的代價