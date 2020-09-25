謝長廷、謝志偉被稱大使　蘇貞昌：戲棚下站久就是你的

近日我國駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉都被當地媒體稱呼為「大使」，顯示外交有升級的趨勢。對此，行政院長蘇貞昌今（25）日受訪表示，「戲棚腳企久人的」（戲棚下站久就是你的），只要台灣穩定成長，只要繼續在世界被看見被肯定，台灣的朋友會越來越多，空間會越來越大。