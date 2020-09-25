謝長廷、謝志偉被稱大使　蘇貞昌：戲棚下站久就是你的

近日我國駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉都被當地媒體稱呼為「大使」，顯示外交有升級的趨勢。對此，行政院長蘇貞昌今（25）日受訪表示，「戲棚腳企久人的」（戲棚下站久就是你的），只要台灣穩定成長，只要繼續在世界被看見被肯定，台灣的朋友會越來越多，空間會越來越大。
蘇貞昌說，台灣因為防疫有成，且在各方面努力被國際肯定，就像台灣剛剛又連續兩年被認為是有新創能力的國家，跟世界強國並列第一，種種台灣的作為，越來越讓世界肯定跟看見。無論有沒有正式邦交，駐在國的人民、媒體或政府，也有越來越重視我們派駐的代表、大使或人員，會漸漸越來越正式地以「大使」來稱呼，也越來越會把駐處的名稱改為台灣，越來越符合事實，這是一個正向的發展，也是國人同胞努力的成果，希望大家再繼續加油。
蘇貞昌表示，台灣人說一句話，「戲棚腳企久人的」，只要台灣穩定成長，只要繼續在世界被看見被肯定，台灣的朋友會越來越多，空間會越來越大
外交部長吳釗燮說，目前不尋求與美國建交。對此，蘇貞昌說，台灣希望有越來越多的朋友、越來越多的外交空間，只要條件適合、時機適合，政府都會努力希望有越來越多的邦交國，這是不變的方向。「只要方向正確，腳步不停，有一天目標就會達到」。