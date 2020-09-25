中國東部戰區狂射東風11飛彈　國防部：國軍全程掌握

中國大陸近來不斷對台實施文攻武嚇，除了共機擾台外，負責對台作戰的東部戰區火箭軍更發射10枚東風-11型地對地飛彈。國防部今（25）日表示，國軍都有全程掌握共軍動態。
《解放軍報》官方微博昨（24）日發布影片，「東部戰區」火箭軍某飛彈旅於近日在野外駐訓場實彈演練。根據演訓畫面顯示，飛彈發射車到達發射陣地後，齊射10枚東風-11A彈道飛彈，演練假想敵目標。由於東部戰區位於台海當面，負責對台作戰，因此恐嚇意味十分濃厚。
國防部發言人史順文受訪表示，中共對我文攻武嚇手段一直都在持續進行，國軍對於台海區域安全情勢都能即時掌握、嚴格監控，國軍也會做好各項戰備訓練，以確保國防安全。
解放軍東風-11（DF-11）短程地對地彈道飛彈於1980年代研發成功，1990年「十一國慶」閱兵首度亮相，東風-11採8x8輪式發射車機動發射，最大射程300公里，改良型東風-11A飛彈最大射程提升至820公里。東風-11飛彈採慣性與終端雷達導引，命中率誤差範圍約500公尺，由於採用固態燃料讓東風-11的發射準備時間大幅縮短。
中國將東風-11外銷給盟邦巴基斯坦，巴基斯坦在1995年將飛彈與發射車轉賣給伊朗，伊朗依此發展出自己的國產短程彈道飛彈。