台灣加入COVAX平台　陳時中：不會選擇陸製疫苗

衛福部今（25）日公布台灣9月18日已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）」簽約，預計10月初會付訂金。衛福部長陳時中下午於立院備詢時指出，台灣在COVAX平台上，將不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗。
今日下午行政院由蘇貞昌帶隊赴立法院報告紓困3.0預算並備詢，衛福部長陳時中上午時在立院宣布台灣已與COVAX簽約，保證取得疫苗，預計10月初會付訂金。
民眾黨立委邱臣遠下午質詢時，問及目前約有156國加入COVAX，我國簽約是否就是保證取得疫苗、獲取時程是否已確定？陳時中表示，COVAX本身也不知道確定的時程，因為他們能掌握到的疫苗到現在也還沒有確定下來，只是目前看來COVAX的政治力干預不多，對於公平分配有信心。
邱臣遠追問，日前前副總統陳建仁指出，最快明年第一季國人就有疫苗可以打，但透過COVAX平台，台灣是否會取得陸製疫苗？陳時中回答道，依目前全球疫苗開發進度來看，大部分國家屆時都將有緊急授權的疫苗，但使用上仍要視疫情嚴重度、安全性來做評估。至於陸製疫苗，衛福部將不會選擇購入陸製疫苗。
在國產疫苗進度方面，陳時中指出，國內有三家業者向衛福部申請新冠肺炎疫苗臨床試驗，都已獲通過，本周都會進入第一期臨床試驗，但具體狀況要看實驗反應，時間沒有辦法完全掌握，特別預算也投入20億元鼓勵廠商研發與人體試驗，未來購買時，也將有國產疫苗的優先採購權。