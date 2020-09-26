柯文哲「滅火」無照安養3死爭議　宣布民眾檢舉立刻查辦

台北市內湖區康寧路一家未立案的安養中心於22日失火造成三人死亡，引發外界批評市府不積極查處未立案長照中心，放任其存在，台北市長柯文哲26日舉行記者會，指出在《長期照顧服務法》施行後，造成安養中心標準提高，很多機構都無法合法，但未來只要民眾檢舉，市府一定查處。
柯文哲說，只要做不好，政府都要負起責任，台北市政府不會逃避。他指出市府曾經對安養機構查了2萬5千8百多次，但這次出事，錯了就錯，不會逃避。他也指出，在《長期照顧服務法》施行後，造成安養中心標準提高，很多都無法合法，但未來只要民眾檢舉，市府將委由衛生局一律查處。
為了避免民眾把長輩送往未立案機構，台北市副市長黃珊珊表示，已經把合法立案機構名單全部上網，民眾可以對照「白名單」，就能知道長輩是在合法或未立案機構接受照顧；另外只要民眾檢舉，市府將主動查處。至於部分民眾因為未立案機構收費比較便宜，沒有能力把長輩送往合法機構照顧者，可以先連絡市府，凡中低收入戶可以申請補助，若為特殊境遇家庭，市府會動用民間捐款來協助。
台北市政府表示，昨天在內湖又查獲一處未立案長照中心，依法裁處6萬元，院內4名老人中，3人緊急安置，1人被家屬帶回照顧，原處所已經勒令停止使用。