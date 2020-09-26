柯文哲「滅火」無照安養3死爭議　宣布民眾檢舉立刻查辦

台北市內湖區康寧路一家未立案的安養中心於22日失火造成三人死亡，引發外界批評市府不積極查處未立案長照中心，放任其存在，台北市長柯文哲26日舉行記者會，指出在《長期照顧服務法》施行後，造成安養中心標準提高，很多機構都無法合法，但未來只要民眾檢舉，市府一定查處。