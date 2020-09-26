台灣成新冠肺炎輸出國？國民黨團：全面出境普篩證明清白

新冠肺炎在世界各國肆虐了大半年，至今仍未見緩解趨勢，台灣儼然成為疫情中的淨土，但近來卻屢屢傳出在台灣沒事，出國就檢測出陽性的病例，疫情指揮中心回頭找接觸史卻找不到感然源的詭異現象。今(26)日國民黨團召開記者會表示，這些出國被檢測出陽性的病例，會讓世界各國視台灣為「疫情外送國」，呼籲應增設出境篩檢，證明從台灣出去的人都沒問題。
國民黨團總召林為洲表示，時序入秋、天氣轉涼，疫情有可能第二波爆發，其他國家都有邊境管制措施，要先檢附新冠肺炎陰性檢疫證明才能搭飛機出國，但台灣沒有，「你常常輸出確診病例到其他國家，也沒辦法證明說在我們這邊沒問題，那未來開放邊境、觀光的時候，這些都會成為阻礙。」
中國醫藥大學附設感染科主治醫師王任賢說，台灣近來到菲律賓才確診的病例多達38例，這些人都在台灣待了很長一段時間都沒事，台灣也未出現社區感染，一到菲律賓就檢驗出陽性，但回頭找他們在台接觸史，卻又無一檢測出染疫，最有可能的情況就是菲國檢測不準確，會出現「偽陰性」、「偽陽性」，且之前菲國跟中國之間就有類似爭議。
王任賢認為，這些輸出病例在台灣找不到感染源，便可排除是在台感染的可能，但提不出證據，就會被其他國家栽贓，「我們是不是該做出境全面普篩以維護國家聲譽，我們還是在做老套的RT PCR(用來檢測是否染上新冠肺炎的措施)，民眾自費做一次要6000、10000，又有限制，不是說想做就能做，我的天，這是維護國家聲譽！國家要出錢！」
國民黨立委葉毓蘭表示，台灣檢測能量之前說一天可以檢測3000人，但指揮中心以價格昂貴為由，設下許多檢測限制，現在一天有沒有檢測100人都不知道，「前兩天有台商朋友跟我反應，明明台商跟外國廠商合作製造的快篩試劑，賣到先進國家的價格都非常低，平均每劑12美金，澳洲大量採購，一次買了300萬劑，每劑5美金，為什麼我們不買這些來做篩檢？」