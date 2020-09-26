台灣成新冠肺炎輸出國？國民黨團：全面出境普篩證明清白

新冠肺炎在世界各國肆虐了大半年，至今仍未見緩解趨勢，台灣儼然成為疫情中的淨土，但近來卻屢屢傳出在台灣沒事，出國就檢測出陽性的病例，疫情指揮中心回頭找接觸史卻找不到感然源的詭異現象。今(26)日國民黨團召開記者會表示，這些出國被檢測出陽性的病例，會讓世界各國視台灣為「疫情外送國」，呼籲應增設出境篩檢，證明從台灣出去的人都沒問題。