國慶晚會首度移師基隆　游錫堃邀請國人參與

今年的國慶晚會首度移師基隆舉行，10月9日登場，表演有濃厚的基隆海港特色。立法院長游錫堃今（26）日前往基隆，出席2020國慶晚會記者會，和基隆市長林右昌、僑務委員會委員長童振源等人一起按下啟動儀式，並邀請國人10月9日到基隆來參與國慶晚會。
國慶晚會的表演陣容包括，優人神鼓、基隆出身的大提琴家張正傑，以及王宏恩、蔡昌憲、以利高露、陳零九、玖壹壹等藝人。
2020國慶晚會為免費索票並憑票入場，今日起在基隆市各區公所可免費索票，每人限索2張，數量有限，送完為止。而晚會表演內容也將於魅力基隆、基隆市文化局臉書與影音平台進行轉播。
游錫堃致詞時說，這是他擔任國慶籌備會主任委員第一次籌備國慶活動，因此戰戰兢兢希望國慶大會可以辦好，這次受到武漢肺炎的影響，國慶在剛開始時沒有辦法如期籌備，在疫情明朗趨緩後才開始加緊籌備，時間上有點緊縮，他要感謝國慶籌備會秘書長陳宗彥和所有國慶籌備會團隊、基隆市政府和僑委會等，在非常短的時間內籌備活動各項事宜。
游錫堃指出，這次國慶晚會在基隆市舉辦，是台灣史上第一次，也是基隆史上的第一次。選擇基隆，是因為這幾年來基隆市在文化、觀光及基礎建設上大幅改變，讓大家印象深刻。
游錫堃說，他要肯定林右昌的用心，讓基隆市有了新的面貌，所以這次國慶晚會跟基隆市的連結，基隆元素一定會讓國慶晚會更有看頭，讓國慶晚會在基隆市表現得比以往更有特色、更豐富。他邀請全體國人10月9日來到基隆參與國慶晚會，節目內容方面有特別設計一個有關「基隆」的橋段，邀請了為基隆、為台灣爭光的老師和僑生演出，內容更多元且豐富。