國慶晚會首度移師基隆　游錫堃邀請國人參與

今年的國慶晚會首度移師基隆舉行，10月9日登場，表演有濃厚的基隆海港特色。立法院長游錫堃今（26）日前往基隆，出席2020國慶晚會記者會，和基隆市長林右昌、僑務委員會委員長童振源等人一起按下啟動儀式，並邀請國人10月9日到基隆來參與國慶晚會。