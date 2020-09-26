不是共機轟隆聲！國防部公開國慶兵力預演時程：還有3場

中共軍機連日擾台引發民眾恐慌，日前國軍在清晨出動多架機型進行國慶兵力預演，驚動許多大台北地區民眾，軍事專家也認為，現在社群網路發達，國防部應事前先告知；國防部發言人今（26）日於臉書上預告，在雙十節國慶日前，分別會在29日、10月6日及8日進行國軍全兵力預演。
國防部發言人今在臉書上提醒，在10月10日國慶前，台北的天空還會有三次來自軍機的提醒鈴聲，分別為9月29日、10月6日及10月8日，國軍的的UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和雷虎特技小組，將以全兵力預演方式通過台北市上空，期在國慶日當天呈現最完美的演出。
與此同時，除了空中兵力預演外，地面操演預演憲兵快反連則是在10月6日前止，每日深夜凌晨都緊鑼密鼓加強訓練，而10月8日則有三軍樂儀隊、防疫英雄車隊預演。
國防部強調，除了參與預演的單位外，中華民國國軍各級部隊，也正日日夜夜堅守每個崗位，以行動展現國軍捍衛家園安全的決心與信念。而國人的笑容就是支持國軍勇敢奮戰的動力及榮譽，國防部表示，民眾如果有聽到、看到軍機從天上飛過，或偶遇國軍弟兄姊妹時，可以幫他們打氣、說聲加油。
另外，國防部也提醒民眾，明（27）日上午空勤總隊會在總統府前盤旋測試，籲請民眾不用恐慌，同時國軍也非常期待能在國人面前展現最優質專業的一面。