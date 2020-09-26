不是共機轟隆聲！國防部公開國慶兵力預演時程：還有3場

中共軍機連日擾台引發民眾恐慌，日前國軍在清晨出動多架機型進行國慶兵力預演，驚動許多大台北地區民眾，軍事專家也認為，現在社群網路發達，國防部應事前先告知；國防部發言人今（26）日於臉書上預告，在雙十節國慶日前，分別會在29日、10月6日及8日進行國軍全兵力預演。