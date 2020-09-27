美日10月鹿兒島聯合軍演　嚇阻共軍犯台

共軍機艦近期頻繁擾台造成兩岸局勢緊張，美國又將於11月3日舉行大選，日媒報導，美軍與日本自衛隊預定10月26日到11月5日間舉行離島防衛聯合軍演，地點位於九州鹿兒島縣的無人島，嚇阻解放軍軍事威脅意味濃厚。
綜合日媒報導，自衛隊統合幕僚監部25日發佈消息指出，「利劍」（Keen Sword）聯合軍演地點是美日之間最大軍演，離島防衛演習位於鹿兒島縣十村島的無人島臥蛇島與種子島，日方預計將動員3萬7000人、艦艇20艘、170架軍機，包括海上自衛隊直升機護衛艦「日向號」；美方派出9000名美軍太平洋艦隊和駐日美軍人員，以及V-22「魚鷹式」傾轉旋翼機等，加拿大軍方也將派出一艘軍艦參加。
除了離島防衛之外，演習內容還有太空、網路和電子戰等的應對訓練，這也是新冠肺炎疫情發生後，日本自衛隊和美軍在日本境內的首次實戰演習，從海外入境的美軍將必須先實施14天的防疫隔離。
淡江大學戰略所副教授黃介正表示，軍演會對中國大陸產生嚇阻的作用，美國此時安排軍演，無非是希望有潛在危機的區域，有美國例行性的軍事行動存在，可以降低美國總統大選期間，潛在衝突區域發生衝突的可能。另外，從過去行為模式觀察，共軍不會在美日演習的區域進行軍事行動或挑釁，但並不表示中國不會對台灣有持續軍事威脅的行為，軍機侵擾我國西南防空識別區等情況還是會發生。