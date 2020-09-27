美日10月鹿兒島聯合軍演　嚇阻共軍犯台

共軍機艦近期頻繁擾台造成兩岸局勢緊張，美國又將於11月3日舉行大選，日媒報導，美軍與日本自衛隊預定10月26日到11月5日間舉行離島防衛聯合軍演，地點位於九州鹿兒島縣的無人島，嚇阻解放軍軍事威脅意味濃厚。

▲美軍V-22魚鷹機。（圖／美國國防部）