吳釗燮稱不尋求與美建交遭轟！外交部：台美關係穩健發展

由於中國大陸不斷打壓台灣外交生存空間，蔡英文總統第一任期4年內共有6個邦交國與我國斷交，世界衛生組織(WHO)等國際組織也無法參加。根據外交部提交立院報告指出，政府持續推展「踏實外交」，與友邦邦交友好穩固。
立院外交及國防委員會明(28)日將邀請外交部長吳釗燮進行業務報告，報告指出，與4年前相較，台灣面對的外部情勢更加險峻，包括中國持續打壓、新冠肺炎全球延燒、美中對抗升級導致區域潛藏隱憂。
外交部指出，政府持續推展踏實外交展現重要努力成果，包括國際防疫提升，讓世界看見台灣、友邦關係穩固友好、台美夥伴關係穩健發展、台日關係日漸增進、台歐關係穩健邁進、新南向政策持續深化、與索馬利蘭互設代表處。
美國衛生部長、國務院次卿先後來台訪問，外交部也一再表示台美關係穩健發展，但外交部長吳釗燮日前接受美國媒體訪問時表示，目前不尋求與美國建交，遭到藍營質疑台美關係良好是假象。
網路上也出現揶揄聲音，包括「蕭美琴好糗！『台灣駐美大使』要不要刪掉」、「要尋求與美建交啦！不然繳這樣多保護費（買軍武），又犧牲食安（美豬）等所為何事？扭捏做態的好像美方要與我方建交，我方還要再考慮似的!」
台師大政研所教授范世平則在臉書表示，吳釗燮的回應這顯示台美建交不是假議題，只是台灣「婉拒」。