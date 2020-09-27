吳釗燮稱不尋求與美建交遭轟！外交部：台美關係穩健發展

由於中國大陸不斷打壓台灣外交生存空間，蔡英文總統第一任期4年內共有6個邦交國與我國斷交，世界衛生組織(WHO)等國際組織也無法參加。根據外交部提交立院報告指出，政府持續推展「踏實外交」，與友邦邦交友好穩固。

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台師大政研所教授范世平則在臉書表示，吳釗燮的回應這顯示台美建交不是假議題，只是台灣「婉拒」。