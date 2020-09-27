不是共機！雙十國慶預演　空勤黑鷹直升機凱道大雨中試航

雙十國慶將至，繼陸航直升機日前完成預演後，隸屬內政部空勤總隊一架UH-60M黑鷹直升機今（27）日上午9時20分起至10時20分彩排，並不停在總統府前廣場上空試航，即便滂沱大雨，仍吸引民眾與媒體搶拍，用螺旋槳聲向台北市民「Morning Call」。

國慶籌備委員會9月25日起至10月8日期間，啟動國慶相關預演，由於日前空軍戰機清晨飛越北市上空因宣傳不足，遭民眾誤會為

「共機來了!」因此軍方昨(26)日事先公告預演時間。儘管

空勤總隊仍按照原定計畫實施試航，在

凱達格蘭大道上不斷進行低空盤旋測試。

國防部發言人臉書粉絲團表示，在10月10日國慶前，台北的天空還會有三次來自軍機的提醒鈴聲，分別為9月29日、10月6日及10月8日，國軍的UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和AT-3雷虎特技小組，將以全兵力預演方式通過台北市上空，期在國慶日當天呈現最完美的演出。

2009年八八風災救災期間，空勤總隊UH-1H直升機因機齡老舊，而明顯性能不足，時任馬英九總統指示陸軍移交15架UH-60M黑鷹直升機給空勤總隊。今年10月空勤總隊將接收最後6架黑鷹直升機，機隊更新計畫執行完成後，屆時會有黑鷹直升機14架(1架2018年2月蘭嶼外海墜毀)、海豚直升機9架與定翼機1架，若有空中救災需要，全國空域均能在30分鐘內抵達現場，有效提升空中救災能力，保障人民生命財產安全。

▲雙十國慶將至，內政部空勤總隊UH-60M黑鷹直升機27日上午在總統府前廣場彩排試航。(圖／青年日報提供)