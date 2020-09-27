「南部學校開冷氣跳電、沒錢繳電費」　柯文哲：標題殺人

台北市長柯文哲昨天（26日）上午到國小視察校園裝設冷氣成果，致詞時對外表示，南部某縣市要求所有學校教室都應該裝設冷氣，但結果冷氣一開就跳電，而且在小班制的情況下，根本繳不起電費，說完更自己笑出來，並強調自己「覺得很好笑」。不過此番說法也引發外界議論，質疑柯文哲語帶嘲諷。對此柯文哲先是在臉書上澄清，表示「自己不是嘲笑，而是苦笑」，今天（27日）上午面對媒體詢問時，也直言「標題殺人」。
柯文哲26日視察國小冷氣裝設狀況，在致詞時提到，校園的環境不是只有買冷氣機，改善他的綠建築比買冷氣機重要，其實應該這樣。「我最近去南部，有些縣市就說，一個命令就拚命買冷氣，結果發生一個好笑的事。」柯文哲說，「冷氣一開，跳電，呵呵呵呵呵，跳電，而且還有更慘的，現在不是小班嗎？沒錢繳電費。」柯文哲強調，不要說哪個縣，看他就很好笑，全校開始買冷氣，又跳電又沒錢繳電費，「所以就很好笑」。
不過此番說法不僅引發各界討論，南部各縣市的首長也相當不滿。台南市長黃偉哲先是表示，「為什麼南部的民眾老是要被消費？」更直言柯文哲的說法是「天龍國想法」、「何不食肉糜？」，並直言「為什麼他們朱門酒肉臭，一定要諷刺我們路有凍死骨？」而高雄市長陳其邁也批評柯文哲沒有同理心，「要把這句話收回去。」陳其邁說，「怎麼會在財政狀況不同，沒有錢繳冷氣費，就成為被譏笑的對象，我覺得這個很不好」。
而柯文哲昨天晚間先是在臉書上發文，表示「覺得很好笑」一事，是「苦笑而非嘲笑」。並強調自己身為政策推動者，「我只是希望很直接地把我看到的告訴大家，提供一些不同的思考面向。」文末柯文哲更將責任推給媒體，表示「雖然我們不知道這樣下標的目的，媒體弱勢的狀況下也很難反擊，不過，我至少可以提供一刀未剪原音重現。」而今天上午柯文哲面對媒體詢問時，也僅說了一句「標題殺人」後，就不再多做回應。