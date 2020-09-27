全球市長聯盟篡改名稱　台北市：嚴正抗議不惜退出

國際氣候組織「全球市長聯盟（Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, GCoM）」官網日前將包含臺北市在內的我國六個城市會員參與名稱改為「China」，對此，台北市政府表示，已向該組織表達嚴正抗議，若未獲正面回應，不惜退出該組織。