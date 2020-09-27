全球市長聯盟篡改名稱　台北市：嚴正抗議不惜退出

國際氣候組織「全球市長聯盟（Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, GCoM）」官網日前將包含臺北市在內的我國六個城市會員參與名稱改為「China」，對此，台北市政府表示，已向該組織表達嚴正抗議，若未獲正面回應，不惜退出該組織。
台北市環保局今（27）日發表聲明，表示現正聯繫該組織秘書處，交涉請其依2015年本市參加該組織時雙方之共識，將參與名稱恢復為中華臺北，期望聯合各大城市共同對抗氣候變遷之國際氣候組織，不要被政治污染，影響國際城市的團結與合作。
環保局指出，臺北市於2015年9月加入「全球市長聯盟」，與各大國際城市積極互動，並甫於9月15日召開「2020臺北市氣候行動國際論壇」，邀請歐盟、日本東京都、美國洛杉磯及荷蘭烏特勒支等國際夥伴，共同交流在處理氣候議題方面的努力經驗。
事實上，類似的情況並非該組織第一次發生，台北市環保局表示，「全球市長聯盟」於2015年11月時也曾經發生將台北市錯誤歸類在中國之烏龍，經本市交涉後該組織已立即修正。
對於此次再度發生，臺北市表達遺憾、不滿與抗議，並正積極交涉要求更正，以符合事實，防止政治操弄妨礙國際城市對共同減少溫室氣體危害之努力。若更名要求未獲善意回應，臺北市將會拒絕參加任何市長聯盟的相關會議與活動，並不惜退出該聯盟。