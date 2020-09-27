拒絕被列入「中國的城市」　六都首長發聯合聲明稿

針對氣候及能源市長聯盟將台灣六城市之註冊名稱都標示為「中國」，高雄市長陳其邁等六都首長共同署名發出致氣候及能源市長聯盟秘書長的中英文聲明稿，要求更改回原始註冊名稱，若聯盟方面無正面回應與行動，台灣六城市將不排除退出聯盟，而目前新北市還在確認中。

▲全球市長聯盟將我國參與的城市名稱改為「China」，台北市表示，不排除退出該組織。（圖／翻攝自全球市長聯盟官網）