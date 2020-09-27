拒絕被列入「中國的城市」　六都首長發聯合聲明稿

針對氣候及能源市長聯盟將台灣六城市之註冊名稱都標示為「中國」，高雄市長陳其邁等六都首長共同署名發出致氣候及能源市長聯盟秘書長的中英文聲明稿，要求更改回原始註冊名稱，若聯盟方面無正面回應與行動，台灣六城市將不排除退出聯盟，而目前新北市還在確認中。
聲明稿首先指出，感謝聯盟提供平台，讓台灣六城市能夠呈現關於減排與能源轉型的努力成果，在聯合國永續發展目標的前提下，攜手為世界的未來盡一份心力。
然而，台灣六城市自加入聯盟以來，從來就不是中國的一部分；對於本次註冊名稱遭到片面更改，列入中國的一部分，台灣六城市拒絕這項矮化的行為，拒絕被列入「中國的城市」。
因此台灣六城市強烈要求，請貴聯盟立即停止這項錯誤行為，並將我方城市之註冊名稱，更改回原始註冊名稱；若聯盟無正面回應與行動，台灣六城市將不排除退出，以捍衛我方權益。
聲明最後強調「Sustainable Taiwan, sustainable world.」地球永續不應矮化台灣，平等、互惠、尊重，是國際合作的基本原則，我方希望能繼續維持和貴聯盟良好的參與經驗，並繼續為全球永續努力，聲明連署人為高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台北市長柯文哲（確認中）、新北市長侯友宜（確認中）、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕。