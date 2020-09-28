原民會阿布斯追隨陳其邁「緊緊緊」的腳步　行銷部落之美

高市小內閣就職剛滿月，年輕、外型出眾、又具媒體資歷的高雄市政府原住民事務委員會主委「阿布斯」，甫上任就是小內閣的一大亮點，出生在茂林區，具有魯凱族及布農族血統的她，對部落文化推廣傳承深具使命感，追隨市長陳其邁「緊緊緊」、「二年拼四年」的使命，首先要讓原民文化被看見。

▲如何「宣傳」讓原民文化「被看見」，阿布斯憑藉著媒體經歷補足了這一塊。（圖／記者郭俊暉攝）

× ▲如何「宣傳」讓原民文化「被看見」，阿布斯憑藉著媒體經歷補足了這一塊。（圖／記者郭俊暉攝）

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在媒體的經驗及訓練，慢慢感染到同仁，雖然才短短一個月的時間，但現在不再只是例行性的辦活動、結案，同仁會說一定要提前行銷、曝光，讓活動被看見，也更能有效的發展、推廣原鄉產業及文化，為部落創造機會，吸引青年返鄉。像是「原住民假日市集」、「園來遊你Vuvu很會」園遊會、駁二原駁館「原雕美學生活藝術節」等，能見度都很高。



▲未來希望能夠再擴展文健站，讓高雄38區行政區都要能服務到位。（圖／記者郭俊暉攝）

× ▲未來希望能夠再擴展文健站，讓高雄38區行政區都要能服務到位。（圖／記者郭俊暉攝）

原民會推動高雄市原住民社會福利服務迄今（109年）已佈建27個文建站、5處原住民家庭服務中心、3區都會農園、2個日間關懷據點、1個部落食堂、8位駐區公所服務員、2處社會住宅及全國獨一無二駐法院的原住民服務據點。

阿布斯說，其中文化健康站（文健站）就像是老人健康中心，可以讓長者還有一些失能者，得到一些照護；也能訓練在地的原民成為文健站的照服員，這樣對地方偏鄉的醫療、就業都有幫助﹔未來，希望能夠再擴展文健站，讓高雄38區行政區都服務到位。



