失言、北市公安意外頻傳　柯文哲：我的聲望已跌到谷底

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪，接受電視媒體專訪時，面對日前針對2024年選總統一事，脫口而出表示「我不只是想，我是直接準備」，引發外界軒然大波。不過此話一出後，台北市內的公安意外就頻傳，除了上週一名疑似毒駕的公車駕駛，因為精神不濟打瞌睡撞死路人外，內湖區也有一處非法的老人安養機構發生火警，帶走三條老人的生命。對此柯文哲也坦言「我現在不只逆風，我已經跌到谷底了」。