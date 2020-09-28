失言、北市公安意外頻傳　柯文哲：我的聲望已跌到谷底

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪，接受電視媒體專訪時，面對日前針對2024年選總統一事，脫口而出表示「我不只是想，我是直接準備」，引發外界軒然大波。不過此話一出後，台北市內的公安意外就頻傳，除了上週一名疑似毒駕的公車駕駛，因為精神不濟打瞌睡撞死路人外，內湖區也有一處非法的老人安養機構發生火警，帶走三條老人的生命。對此柯文哲也坦言「我現在不只逆風，我已經跌到谷底了」。
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，2020年來似乎走的不是很順遂。自從年初立委選戰，民眾黨囊括五席不分區立委後，原本打算打鐵趁熱，積極進攻地方鄉鎮市里長補選，乃至於高雄市長補選，不過卻每戰皆敗。高雄市長補選，民眾黨候選人吳益政更只獲得4%的得票率，不僅讓外界好奇柯文哲的聲量與光環是否已經不再受用？
此外，自從四月的林森錢櫃大火後，台北市內的公安意外事件也頻傳，除了錢櫃大火外，拆除中的京華城百貨，先是發生火警，爾後更有拆除人員遭到活埋的意外。而近日則是內湖區意外事件頻傳，一名疑似毒駕打瞌睡的公車駕駛，失控將公車開上人行道，造成一死一傷的慘劇；一處非法的老人安養機構，則是突然發生火警，帶走三名老人的性命。而其中多數事件，都是有機會能避免的意外，卻因為北市府督導管理不周，導致意外發生。
黨務與市政兩頭燒的柯文哲，也坦承「聲望已跌到谷底」，不過柯文哲也直言「失敗不是壞事」。「順風的時候豬都會飛，逆風的時候當然飛不起來。」柯文哲說，「我現在不只逆風，我已經跌到谷底了。」柯文哲強調，從政六年多來，歷經外界嚴格審視，自己已經「練就金身」，「就像放進煉丹爐裡頭在燒，所以我要有什麼弊病很難啦，每天盯人家這樣打，現在已經被打到全身金爍爍」。