張上淳獲師鐸獎　蔡英文：在醫院、學校和CDC都發揮所長

蔡英文總統今（28）日上午出席「109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，感謝老師們的熱情，為每個孩子開啟了更多人生的可能性；此外，台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也名列得獎者名單中。
蔡英文在致詞時表示，很高興在教師節這個屬於老師的節日，跟優秀的老師們齊聚一堂。除了家庭之外，學校是第一線接觸到孩子的地方。感謝每一位老師的奉獻和投入和熱情，讓孩子都有機會變得更不一樣，也為孩子開啟了更多人生的可能性。尤其這次在疫情期間，透過政府和全國人民的努力，台灣成為全球唯一沒有因為疫情而關閉學校的國家。而台灣的教師是在教育現場落實防疫措施最關鍵的執行者，感謝老師們共同守住疫情防線，讓孩子們在受教育方面的影響，可以降到最低。
蔡英文指出，每一位獲獎的老師，都分別在不同的教育階段和領域，做了很多的耕耘。就如今年獲得師鐸獎的台大副校長張上淳教授，他以「學習者為中心」的理念來進行教學，主持醫學系6年制新課程規劃，為醫學教育做出重要的變革。防疫期間，他也擔任中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組的召集人，在醫院、學校和指揮中心都能發揮所長，是同學們貢獻社會最好的典範。
此外，也有很多來自技職體系的老師，為學生們培養出專業的職業技能，也帶領很多國手在國際競賽的場合發光發熱。像是來自大湖農工的林明錚老師，他投入技職教育25年，在偏鄉資源比較稀少的地方，協助很多同學力爭上游，更連續5年，指導學生榮獲全國學生技藝競賽金手獎第一名。林明錚更捐贈出自己的薪水，成立3項清寒獎助學金，協助弱勢學生。蔡英文特別感謝在偏鄉奉獻心力的教師，因為這些老師們的努力，為學生點燃了很不一樣的火花。
蔡英文接著表示，來自澎湖後寮國小的陳生步校長，是來自澎湖的虎井嶼，當時島上沒有國中，陳生步為了求學，每個禮拜都要搭船到馬公。陳生步說，當時年紀小，常躲在宿舍棉被裡偷哭，所幸遇到很多老師不斷關心與鼓勵，讓他後來也選擇成為教育工作者，並回到澎湖擔任校長，繼續把關懷帶給更多學生。
另外，還有一位無法出席的得獎者。新竹縣竹北國小蔡宛芯老師也是師鐸獎的得主，然而蔡宛芯3個月前在布置畢業典禮會場時，不慎因公殉職。她教書20餘年，不斷用創新的教育方式為學生帶來新的啟發。她也已經請蔡清華次長代表，在蔡宛芯老師的告別式上提前頒發師鐸獎，感謝她畢生對教育的奉獻付出。
最後，蔡英文也再次感謝所有老師在不同的教學階段，都能夠實踐「適性揚才」的教育理念，讓學生們不斷探索、不斷成長，進而可以活出最好版本的自己。