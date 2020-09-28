張上淳獲師鐸獎　蔡英文：在醫院、學校和CDC都發揮所長

蔡英文總統今（28）日上午出席「109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，感謝老師們的熱情，為每個孩子開啟了更多人生的可能性；此外，台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也名列得獎者名單中。