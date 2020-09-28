市長聯盟矮化台灣　鄭文燦：台灣就是台灣

「全球市長聯盟」擅自將台灣6個城市會員國籍列為「中國」，引發六都市長聯名抗議，該聯盟表示為「技術性錯誤」，已於台灣時間今(28)日將六都自「中國」項下移除，並更正為我國6直轄市原本遞交時的會籍名稱﹔桃園市長鄭文燦對此表示，台灣就是台灣，我們不能接受被冠上其他名字，參加國際組織或者活動，本來就是應該謹守保護台灣的立場。