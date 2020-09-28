市長聯盟矮化台灣　鄭文燦：台灣就是台灣

「全球市長聯盟」擅自將台灣6個城市會員國籍列為「中國」，引發六都市長聯名抗議，該聯盟表示為「技術性錯誤」，已於台灣時間今(28)日將六都自「中國」項下移除，並更正為我國6直轄市原本遞交時的會籍名稱﹔桃園市長鄭文燦對此表示，台灣就是台灣，我們不能接受被冠上其他名字，參加國際組織或者活動，本來就是應該謹守保護台灣的立場。
鄭文燦受訪表示，這一次的矮化，台灣不能接受，六都首長彼此聯絡後，昨晚也聯合發表抗議聲明不排除退出市長聯盟﹔鄭文燦也親自與外交部部長吳釗燮聯繫，外交部表示會由歐盟代表負責交涉。
鄭文燦強調，六都都有參加市長聯盟，桃園也是參加ICLEI的各種會議，過去都是用台灣為名義參加，並沒有被冠上中國的名義，桃園市府也向透過管道向ICLEI(地方政府永續發展理事會)秘書長，表示我們對這個事情的抗議，「台灣就是台灣，我們不能接受被冠上其他名字。」
鄭文燦說，這次六都意見一致、不分藍綠，爭取我們城市該有的國格地位，代表我們台灣只要一致對外就有好成果，也謝謝外交部居中協調折衝﹔鄭認為，27日六都首長聯合抗議的聲量也很大，各都立場一致，也是「全球市長聯盟」能夠順利回應的原因，強調「參加國際組織或者活動，本來就是應該謹守保護台灣的立場。」