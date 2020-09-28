開放美豬進口　民調：近五成對蔡政府捍衛食安沒信心

政府上月28日宣布要開放含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美豬進口，最新民調顯示，經過一個月後，近五成民眾對蔡政府捍衛食安沒信心，蔡英文總統聲望也大跌11%。

台灣民意基金會今（28）日上午發布民調數據，對於蔡英文第2任期的國家處理大事、人事安排、政策是否贊同，受訪18.4%民眾表示非常贊同、36.7%還算贊同、20.2%不太贊同、12.1%一點也不贊同、7.0%沒意見。與上個月相較，贊同蔡英文處理國家大事的人驟降10.7%、不支持的上升10.2%。

對於蔡政府開放含瘦肉精美豬進口態度，表示非常贊同6.3%、還算贊同25.2%、沒意見6.6%、不太贊同25.7%、一點也不贊成33.8%。對於蔡政府維護國人食安能力，11.9%受訪者非常有信心者、還算有信心33.5%、不太有信心者26.3%、一點也沒信心者23.5%、沒意見者2.3%。





進一步追問開放日本核災區食品反應，非常支持5.6%、還算支持22.7%、沒意見3.7%、26.7％不太支持、38.8%一點也不支持。





台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，總統府秘書長上任不到3個月就下台，府發言人又爆發桃色醜聞，彷彿對「百毒不侵」的蔡英文沒有影響，但是開放含瘦肉精的美豬進口卻讓她聲望重挫11%，未來如何讓民眾「聞萊豬色變」變成「聞萊豬不色變」，將成為執政團隊不可逃避的功課。





本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，調查期間為9月21日至9月22日，調查對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本為1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％，資料依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。















