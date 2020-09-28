柯文哲批南部學校冷氣政策　藍綠民代紛嗆：講空話很糟糕

台北市長柯文哲26日上午，視察北市校園冷氣裝設狀況。而在致詞時就提到，南部某縣市要求所有學校教室都應該裝設冷氣，但結果冷氣一開就跳電，而且在小班制的情況下，根本繳不起電費，說完更自己笑出來，並強調自己「覺得很好笑」。不過此番說法也引發藍綠民代的批評。國民黨台北市議員游淑慧就批評，「沒有包容心，每天在講自以為是的空話，不顧市民的感受，真的是很糟糕」。