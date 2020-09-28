柯文哲批南部學校冷氣政策　藍綠民代紛嗆：講空話很糟糕

台北市長柯文哲26日上午，視察北市校園冷氣裝設狀況。而在致詞時就提到，南部某縣市要求所有學校教室都應該裝設冷氣，但結果冷氣一開就跳電，而且在小班制的情況下，根本繳不起電費，說完更自己笑出來，並強調自己「覺得很好笑」。不過此番說法也引發藍綠民代的批評。國民黨台北市議員游淑慧就批評，「沒有包容心，每天在講自以為是的空話，不顧市民的感受，真的是很糟糕」。
游淑慧表示，柯市長一直在強調綠建築才是最好的手段，「但我曾經當面問過柯市長，為什麼台北市市政府大樓，或者是警察局、區公所等公有建築，你們不率先做綠建築，然後關掉冷氣？」游淑慧說，「我也曾要求柯市長，要不要到號稱有綠建築的學校，在裡面不開冷氣的情況下待八小時？他也沒有去做。」游淑慧也批評柯文哲，沒有包容心，每天在講自以為是的空話，不顧市民的感受，真的是很糟糕。
曾任台北市議員的立委吳思瑤也在臉書上表示，台北市資源居全國之冠，現在國中小校園冷氣裝設率全國第一，達九成以上，是各校家長會自力救濟、辛苦募款來的，不是柯市長的功德。「南部學校甚至是偏鄉學校，不論是在政府財力或是社會資源遠不如首都。」吳思瑤說，「南部夏季酷熱程度更不下於北台灣，台北孩子有冷氣吹是常態，但對南部孩子卻是奢望，這是教育平權嚴重失衡。」吳思瑤也批評柯文哲，比起在一旁說風涼話，繼續踏實拚命做事，才是台灣真正需要的。