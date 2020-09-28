共軍若犯台！民調：近六成台灣人認為美軍會協防台灣

兩岸關係緊張，中國大陸除了持續打壓台灣外交生存空間外，近期共軍機艦也不斷擾台。根據台灣民意基金會最新民調顯示，60%受訪者認為如果共軍犯台，美國可能會出兵協防台灣。

當詢問「如果中共開第一槍，您對國軍打敗共軍、防衛台灣有沒有信心？」受訪者中，20.1%非常有信心、28.8％還算有信心、24.1%不太有信心、20.7%一點信心也沒有，6.1%沒意見。在20歲以上台灣成年人中，四成九基本上對國軍有效防衛台灣的能力有信心，四成五沒信心。

「若中國武力犯台，認為美國有沒有可能出兵協助（防）台灣」，回答非常可能者有24.1%、35.9%認為還算可能、20%認為不太可能、13.4%認為一點也不可能，未表態、沒意見、拒答者6.6%。台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，這明顯顯示台灣人心理狀態的轉變，應該和美國政界及學界近期興起一片的「美國宜對台海有事改採戰略清晰」的風潮有關。





對於美國上個月才批准出售66架F-16V戰機，又傳聞美方將批准包含無人機的6億美金對台重大軍售，民調結果顯示，有25.4%民眾非常樂見、31.5%還算樂見、20.5%不太樂見、12.6%一點也不樂見、9.9%未表態。等於近57%民眾基本樂見美國對台進行重大軍售，33%國人則不樂見。





游盈隆認為，和過去不同，絕大多數台灣人期盼美國對台出售先進武器，即使所費不眥也在所不惜，這真實反映出台灣人在面對中國經常性強大軍事威嚇時，對國家安全的急迫；另一方面也凸顯了台灣政府在購買大量先進武器上擁有強大民意的支持。





本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，調查期間為9月21日至9月22日，調查對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本為1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％，資料依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。



▲台灣民眾對美國出兵協防台灣可能性反應。（圖／台灣民意基金會提供）





