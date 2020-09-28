共機連日擾台引恐慌　近八成民眾認為主因是台美關係升溫

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於9月25日到9月28日，針對近期中共解放軍軍機連續多日擾台，造成台海緊張局勢，吸引3829人次參與，其中有近八成民眾認為，這和台美關係升溫絕對有關係。