共機連日擾台引恐慌　近八成民眾認為主因是台美關係升溫

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於9月25日到9月28日，針對近期中共解放軍軍機連續多日擾台，造成台海緊張局勢，吸引3829人次參與，其中有近八成民眾認為，這和台美關係升溫絕對有關係。
中共軍機自9月以來，已9度擾台，其中多次連續侵我西南空域，造成台海局勢緊張，根據民調數據指出，超過六成（61.61%）民眾認為中共只是想恫嚇台灣人，但也有超過三成（34.11%）民眾覺得有可能會開戰。
而目前蔡政府的兩岸政策和態度，有逾六成（61.80%）民眾覺得不需理會對岸的恫嚇，我國就是應該要守護中華民國的主權，不過仍有近四成（35.17%）民眾覺得若完全不和對和交流是不明智的，應該要找出兩岸和平共處之道。
雖然多數民眾認為目前擾台情形僅是恐嚇、威脅，但有超過六成（64.59%）的民眾覺得若中共這樣持續打壓台灣，最終將導致戰爭發生，僅有不到三成（29.49%）民眾認為兩岸不會有開戰的那一天。
然而，造成台海軍事緊張狀況發生，有高達近八成（75.27%）民眾覺得是和近日台美關係升溫有絕對關係，因為共機頻繁擾台時間剛好就落在美國國務院次卿克拉奇訪台期間前後，只有20.91%的民眾覺得兩者之間沒關係。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3829人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。