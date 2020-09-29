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2022台北市前哨戰在立院？蔣萬安：陳時中是很能溝通的人

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-09-29 10:00:11｜update2020-09-29 10:11:07

蔣萬安、陳時中
▲立委蔣萬安、衛福部長陳時中，兩人皆有望在2022參選台北市長。 (圖/翻攝國會直播)

立法院第二會期開議，其中社會福利及衛生環境委員會持續處理萊豬進口配套，昨（28）日召委蔣萬安邀請衛福部長陳時中報告、備詢，兩人都是2022台北市長選戰的潛在人選。當蔣萬安質詢完陳時中後，代理主席徐志榮突然蹦出一句「謝謝兩位準市長」，讓蔣、陳都笑了出來。對於這位可能的對手，蔣萬安給的評價是「上一屆我跟陳時中就在衛環委員會，他非常能溝通，食安、身心障保護法，我們合作了很多議題。」



蔣萬安、陳時中在藍綠陣營中享有高人氣，蔣萬安近日把法律服務處跨出選區，未來有規劃在全台北市都設立據點，從台北市中山松山區的立委，變成「全台北市的立委」，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹更說「蔣萬安將參選下一屆台北市長」；陳時中則因新冠肺炎防疫爆紅，屢屢被點名有望披掛民進黨戰袍，參選台北市長。在上週蔣萬安抽中召委籤後，外界就關注兩人在衛環委員會交鋒。


對於外界反而更關注選舉議題，蔣萬安接受廣播專訪表示他並不排斥，「如果因為這樣得到更多關注，尤其是萊豬進口議題，我覺得是好事；當年我為了阻擋一例一休，原本關心的民眾也不多，在我站了兩個小時，發言杯葛議事後，各界才知道立法院正在討論修法。」


主持人問蔣萬安何時會公開宣布參選市長？蔣說「兩年的時間很長，會發生什麼事情還不知道，眼前該做的先做好」。

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