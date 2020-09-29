2022台北市前哨戰在立院？蔣萬安：陳時中是很能溝通的人

立法院第二會期開議，其中社會福利及衛生環境委員會持續處理萊豬進口配套，昨（28）日召委蔣萬安邀請衛福部長陳時中報告、備詢，兩人都是2022台北市長選戰的潛在人選。當蔣萬安質詢完陳時中後，代理主席徐志榮突然蹦出一句「謝謝兩位準市長」，讓蔣、陳都笑了出來。對於這位可能的對手，蔣萬安給的評價是「上一屆我跟陳時中就在衛環委員會，他非常能溝通，食安、身心障保護法，我們合作了很多議題。」