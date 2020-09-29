開放美豬牛後民調下滑？蘇貞昌：保護國人健康第一

蔡政府放寬含瘦肉精的美豬、美牛進口，但部分民調顯示，支持度有下滑趨勢。對此，行政院長蘇貞昌今（29）日上午表示，政府立場一貫，就是保護國人健康第一，且開放是依據科學證據、國際標準，不會自己另訂一個標準，否則在世界上沒有辦法跟人家互動。