開放美豬牛後民調下滑？蘇貞昌：保護國人健康第一

蔡政府放寬含瘦肉精的美豬、美牛進口，但部分民調顯示，支持度有下滑趨勢。對此，行政院長蘇貞昌今（29）日上午表示，政府立場一貫，就是保護國人健康第一，且開放是依據科學證據、國際標準，不會自己另訂一個標準，否則在世界上沒有辦法跟人家互動。
蘇貞昌說，政府的立場非常一貫，就是一定保護國人健康第一，同時是依據科學證據、國際標準，不會國際各國可以，但台灣自己另訂一個標準；或者，台灣豬已經口蹄疫拔針成功，準備要賣到外國去，卻不准外國的來，這樣在世界上，台灣沒有辦法跟人家互動。
蘇貞昌表示，無論如何，政府一定保護國人健康為第一，台灣本來就有農產履歷標示，已經行之有年，越做越細、越做越好，對於外國進口的任何產品，同樣也都要求明白標示。消費者也越來越強、越來越進步，懂得怎麼樣作抉擇，這也是進步國家、成熟社會應該有的態度，政府一定嚴格把關，請大家放心。
蘇貞昌指出，對於豬農產業，如果有其他任何方面政府可以助力的部分，就像以前在防止非洲豬瘟，一直到今天還在努力的做，像口蹄疫拔針，24年來終於成功一樣，政府會保護豬農、國內所有產業。
另外，對於國民黨立院黨團有意提出台美復交、美軍協防的避戰公決案，蘇貞昌表示，美國是台灣最重要的朋友，在國民黨執政的時候台美斷交的，但這幾年在蔡總統的領導下，有效改善台美之間的關係，台美近幾年來互動一直升溫，同時也看到美國國會通常非常多的友台法案，且對於台灣相關無論在國際發聲或軍售或各方面，都看到美國對台灣助力很多，台灣要一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標。