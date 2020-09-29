軍事訓練役教召比率低！嚴德發：已規劃改革後備戰力

立法院預算中心日前公布的評估報告，截至去年底，退伍8年內、可受教召的4個月軍事訓練役後備軍人，受召比例低於30%，遠低於志願役與1年期義務役男超過4成的受召率，建議國軍應儘早研擬對策。國防部長嚴德發今（29）日表示，現在編管人數仍以1年期志願役為主，軍事訓練役教召比率將逐年成長。
行政院長蘇貞昌今日率行政團隊列席立法院會並備詢，嚴德發會前受訪表示，後備戰力跟常備戰力息息相關，常備部隊以自願役為主，後備編管結構三種戰力分自願役、一年期義務役、4個月軍事訓練役，目前編管人數以一年期義務役比較多，軍事訓練役逐漸成長，就作戰需求我們當然是希望戰力最強的接受教召，參加我們常備部隊。
嚴德發進一步指出，一年期義務役編管人數逐年下降，因為８年結束管制，一年期義務役編管人數由69萬降至47萬，軍事訓練役也逐年提升，將來比例會逐年調整，但是以戰力提升還是優先教召志願役與一年義務役，所以目前作法是合理的。
媒體追問軍事訓練役教召頻率會不會增加？嚴德發表示，後備改革在規劃、研議，包括教召次數、天數、裝備、訓量，目前已經接近完成階段，未來會對外公布。
媒體詢問國民黨台北市議員徐巧芯近日公開呼籲，應全面調回徵兵制，甚至女性也應該當兵。對此，嚴德發表示，「這個我們再評估」，我知道外界有這些聲音。