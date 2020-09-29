歐陽娜娜登陸高歌「我的祖國」惹議　綠委嘆：尷尬與悲哀

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視公布國慶晚會表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，消息傳回台灣引發爭議，傳出可能遭到主管機關開罰。民進黨立委認為，這顯示藝人赴大陸發展面臨的尷尬與悲哀。
針對藝人「麻吉大哥」黃立成跳出來聲援歐陽娜娜，指台灣是民主國家，更嗆政府「愛怎麼唱就怎麼唱！」民進黨立委鄭運鵬受訪表示，黃立成是在美國長大，如果冷戰時期在美國唱蘇聯國歌，看看會怎樣？民情不同，他有他的考量，我們都尊重，這是大哥的言論自由範圍之內。
鄭運鵬指出，但是台灣人對歐陽娜娜的行為反感，他也要去理解國人在想什麼？黃立成是很有愛國心，「從我小時候聽他的歌，LA Boys的時代就是這樣」，相信他的心不變，對於藝人尷尬的處境或許比我更了解，但是我認為他的原則不變，這可以給政府施政或是對歐陽娜娜有意見的人做參考，每個人的參數都不變，相信他了解美國、可以更了解台灣。
鄭運鵬進一步指出，陽娜娜事件看出很多重的尷尬與悲哀，台灣藝人被要求在國慶唱「我的祖國」，這是中國軟弱的一面，需要拿香港、台灣作樣板，做大內宣，甚至對台灣宣示，可是台灣很多人不管各種原因，被迫去做這樣的角色，歐陽娜娜可能不了解政治，但是的確被拿來當樣板，至於台灣政府須不須要調查、處分又是另外一件事情，文化部長李永得說「這事可受公評！」大家要查完再說，至少政府要表達態度，國民黨與民進黨執政時期的《兩岸人民關係條例》的條文都是一樣，不是民進黨執政才比較嚴。
鄭運鵬表示，現在國際上風向改變很大，全世界慢慢支持台灣，中國在國際上逼迫藝人、民間公司表態，在國際上都引發反感，這是很大改變。