歐陽娜娜登陸高歌「我的祖國」惹議　綠委嘆：尷尬與悲哀

中國大陸10月1日的「十一國慶」晚會將至，央視公布國慶晚會表演細節，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將與其他歌手合唱《我的祖國》等歌曲，消息傳回台灣引發爭議，傳出可能遭到主管機關開罰。民進黨立委認為，這顯示藝人赴大陸發展面臨的尷尬與悲哀。