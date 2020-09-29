鼓王黃瑞豐獲金曲獎特別貢獻獎　文總推匠人魂影片

第31屆金曲獎即將登場，鼓手生涯累積超過半世紀的黃瑞豐榮獲「特別貢獻獎」。文化總會今（29）日推出《匠人魂》#26「海上的人」影片，以影像紀錄黃瑞豐精彩的打鼓生涯，在金曲獎典禮頒獎前夕向他致敬。文總副會長江春男也致贈黃瑞豐一面《匠人魂》錦旗，感謝他對台灣音樂的貢獻。

▲鼓王黃瑞豐獲頒今年金曲獎的「特別貢獻獎」，文化總會推出《匠人魂》#26「海上的人」影片，記錄他的打鼓生涯。文總副會長江春男也致贈黃瑞豐一面《匠人魂》錦旗。（圖／文總提供）