共機頻頻飛越海峽中線　嚴德發：兩岸目前沒有開戰跡象

中共軍機近期不斷越過海峽中線，台海緊張情勢升高。國民黨立委江啟臣今(29)日在立法院質詢時，詢問目前中共武力犯台的徵兆，國防部長嚴德發表示，「目前武力犯台全面發動戰爭的徵兆是沒有的。」
行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢。江啟臣質詢時指出，這個月共機擾台次數歷來最多，今年以來已超過28次，最近很多人都在問「到底會不會打？共軍會不會來襲？」嚴德發回應，「目前武力犯台全面發動戰爭的徵兆是沒有的。」
江啟臣進一步詢問蘇貞昌，知不知道台灣的戰備等級分成幾級、以及台灣目前處於哪個等級的戰備狀態？蘇貞昌一開始回答「以我參加高層會議的狀態，台灣相當有掌握。」沒聽到想要的回答，江啟臣持續追問「你是最高行政首長，你要知道我們處於哪個等級，以及我們有多少級數，政府單位常講戰到最後一兵一卒，你不也說拿掃帚去拚嗎？」
在江啟臣對著蘇貞昌上「國防意識課」的同時，一旁的嚴德發小聲的說了一句「經常戰備等級」，把答案洩漏給蘇貞昌。接著江啟臣要蘇回答到底台灣處於哪個戰備等級時，蘇貞昌才終於答得出來「經常戰備等級」，眼見江啟臣打算繼續問「經常戰備等級往上是什麼等級？」蘇貞昌直接搶話「剛剛委員所說、我講的，都是展現保衛國家的決心。」江啟臣面露無奈，直說「我知道啦，不要再呼口號了啦！」
嚴德發表示，現在台灣處在經常戰備時期的戰備整備階段，再往上提升就是防衛作戰時期的應急作戰階段，江啟臣把話接下「俗稱的二級戰備，1996年台海危機，我在金門就是二級戰備，揹著槍睡覺、戴著鋼盔，隨時準備出海，204砲對準廈門，那是真的接近要打了。」江啟臣表示，現在台灣是處在哪個狀態，離戰爭還有多遠，政府應該清楚告訴國人。
江啟臣表示，過去把切斷金門小三通、切斷兩岸直航及一切官方交流、兵力往東集結等，把這些列為可能犯台的徵兆，但以現在頻繁共機繞台、擾台，甚至飛越中線，算不算是可能犯台的徵兆？嚴德發表示，犯台有犯台的條件，具體條件是以內陸部隊從後面向東岸集結，「目前沒有看到」。