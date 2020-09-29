蔡專斷開放美豬？國民黨爆料：政院一年未開食安會報

國民黨29日表示，蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬進口前，民進黨政府竟然超過一年沒召開行政院層級的食安會報。換言之，政府完全沒有進行跨部會風險評估、管理措施、稽核機制的討論，甚至可能蔡英文一聲令下，要求所有部會官員順從配合，或為了封鎖消息和隱匿資訊，刻意不召開食安會報，不讓專家學者與民間團體表達意見。