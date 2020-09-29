挺台灣參與聯合國　外交部：14友邦全致函表態

第75屆聯合國大會總辯論將於美東時間29日落幕，外交部今（29）日指出，台灣14個友邦為聯合國會員國，全數都致函支持台灣參與聯合國體系。
外交部發言人歐江安表示，在致函部分，我14個為聯合國會員國的友邦均已全數為我致函，其中簽署聯名函者10國(貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福、吐瓦魯)；單獨致函者4國(瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭)。
在執言部分，外交部指出，9月22至26日及29日舉行「聯大總辯論」，已經有10友邦為台灣有力執言：帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞。宏都拉斯雖未為我執言，但已單獨致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國體系。教廷因為是聯合國觀察員，且非世俗國家，因此我方援例未洽教廷在總辯論為我執言或致函。
外交部指出，目前尚有3友邦（貝里斯、尼加拉瓜及瓜地馬拉）還沒輪到發言。其中貝里斯（已參與聯署）、尼加拉瓜(已單獨致函)、瓜地馬拉(已單獨致函)。
外交部強調，誠摯感謝身為聯合國會員國的我14友邦今年都具體支持台灣參與聯合國體系。友邦助我的形式雖未必完全一致，但是支持台灣的熱忱都一樣令人感動。