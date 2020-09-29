兩岸開戰能撐多久？蘇貞昌：相信國人寸土不讓、永遠撐著

行政院長蘇貞昌今(29)日率領行政官員到立法院，就明年度總預算進行報告、備詢。輪到國民黨立委曾銘宗時，曾指出現在兩岸關係緊張，外界對於是否會開戰、美國會不會馳援、台灣能撐多久有諸多揣測，他問蘇貞昌若兩岸真的開戰，以台灣的整體國力能撐多久？蘇貞昌自信地表示「相信2300萬同胞會堅持、寸土不讓，一定會永遠撐著！」