兩岸開戰能撐多久？蘇貞昌：相信國人寸土不讓、永遠撐著

行政院長蘇貞昌今(29)日率領行政官員到立法院，就明年度總預算進行報告、備詢。輪到國民黨立委曾銘宗時，曾指出現在兩岸關係緊張，外界對於是否會開戰、美國會不會馳援、台灣能撐多久有諸多揣測，他問蘇貞昌若兩岸真的開戰，以台灣的整體國力能撐多久？蘇貞昌自信地表示「相信2300萬同胞會堅持、寸土不讓，一定會永遠撐著！」
曾銘宗質詢時，指出明年的歲入、歲出都高達兩兆元，他問蘇貞昌編了這麼多預算，行政部門有什麼亮點政策想要執行？蘇說「有一些是過去的政策要延續，以及面對疫情、國際產業鏈重組，要因勢得利；台灣國安的部分，我們也用全力守護。」
曾銘宗追問，近來有許多民眾都在問兩岸會不會打仗？蘇貞昌回應，政府不期待兩岸有衝突，但以台灣的能力，不管中國哪架飛機在哪座機場起飛、飛行路線；或哪艘軍艦從哪個港口出航，他們都非常清楚，「台灣很堅強，我們不會去挑釁，但會做好萬全準備。」
蘇貞昌表示，兩岸目前沒有戰爭的跡象，但中國軍艦、軍機對台灣的騷擾、區域和平的破壞，非常嚴重，台灣作為區域和平的一員，呼籲周邊國家和平才是民心所向。
曾銘宗又問，如果兩岸真的開戰，從經濟、金融、能源等綜合國力來看，台灣能撐多久？蘇貞昌自信地說「我相信2300萬同胞一定堅持寸土不讓，會永遠撐著。」
接著曾銘宗再問國防部長嚴德發，兩岸開戰，國軍能撐多久，嚴也說「戰到最後一兵一卒，沒有時間問題。」