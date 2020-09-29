藍委：萊豬有機會不開放才叫溝通！蘇貞昌陷入4秒沉默

行政院長蘇貞昌今(29)日率領部會官員就明年度總預算到立法院進行報告、備詢。上回他針對萊豬進口赴立院時，就和國民黨立委陳以信激辯，今兩人又先從萊豬開始交鋒。陳以信批評政府進口萊豬並沒有跟台灣社會溝通，蘇則反駁他「現在不就在溝通了嗎？」陳以信則反問「還有轉圜、不進口萊豬的餘地才叫溝通，我們現在能不進口嗎？」原本跟陳以信互有往來、不時還取笑對手的蘇貞昌，聽到問題頓時陷入沉默。
在上次蘇貞昌就萊豬進口議題赴立法院時，陳以信就曾問蘇會不會跟美國次卿克拉奇（Keith Krach）當面講出台灣人對於進口萊豬的心聲，當時蘇貞昌反譏「我會跟他們講，都是國民黨在反對。」
陳以信拿出報紙批評蘇貞昌的評論，認為他身為閣揆，這種數落其他政黨的言論，若他是以民進黨主席的身分來說還能接受，以他閣揆的身分來說，就像是跟外國人告洋狀，有失高度，直呼蘇貞昌「失德」，引起蘇的不悅。蘇貞昌強調「你這講法不是事實，我說的都是國家、政府的立場。」
此外，陳以信還質疑，政府沒有跟人民、在野黨、產業溝通，直接就要做(開放進口)，話音未落，蘇貞昌立刻反駁「不對。」陳以信質問，「這件事在8月27日以前誰會知道，連你都說滾動式檢討！」蘇則針對陳以信說「直接就要做」這句話，反駁「是明年1月1日才要做。」
陳以信聞言，無奈地說「政策趕鴨子上架，就像孩子都要生了才趕快結婚。」蘇又反擊說「是明年1月1日才要生。」在場的媒體、官員、議事人員，聽到蘇貞昌這番辯駁，許多人都笑了出來。
陳以信繼續追問，說「院長，你這是在耍嘴皮子，小孩都有了才結婚(指政策大方向都定調才到立法院報告)。」蘇貞昌則強調「總統很嚴肅地跟國人報告，我們現在不也在溝通ING了嗎？」陳則重申「你這樣就是趕鴨子上架，孩子都有了才結婚！」蘇又回了一句「還沒有，1月1日才到。」語畢，在場眾人又笑了出來。
陳以信舉出，總統蔡英文在競選連任辯論時，曾說在開放前會溝通，「8月27日之前她跟誰溝通過了？」蘇貞昌繼續回「這不就是開放之前的溝通嗎？現在還沒開放。」陳以信反問蘇「所以有不開放的餘地嗎？」
聽到陳以信點出盲點，原本還能跟他你一句我一句、講著答話的蘇貞昌直接陷入沉默，他歪頭看向陳，還做出了一個攤手的動作，陳以信看到蘇的反應也學他攤手，這段沉默約持續了4秒，蘇貞昌才接話「8月28日，總統明白完整跟國人報告，接下來農委會主委跟全國養豬業者溝通、我來立院報告溝通，跟各界報告，要什麼時候做，會公告送大院審查。」
陳以信強調，如果這項政策還有轉圜的餘地，還有讓台灣人說不、不進口萊豬的空間，這樣才算溝通，現在連開放的時間都訂好了，這樣不叫溝通，叫摸頭。陳講完後，蘇貞昌仍不放過回嘴的機會，說「我不想摸你的頭，你也不會讓我摸，這是一個政府政策，總統完整報告，很負責，部會努力進行說明，都照程序來，還是貴院通過的法令規定。」
聽到蘇貞昌這樣都要回，最後連陳以信也無奈地笑了，他重申「人民都在看，還有轉圜餘地我就相信你，如果明年1月1日沒辦法轉圜，你連這樣都辯解。」蘇則說「你用很多情緒性的描述，這很不恰當」。