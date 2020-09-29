藍委：萊豬有機會不開放才叫溝通！蘇貞昌陷入4秒沉默

行政院長蘇貞昌今(29)日率領部會官員就明年度總預算到立法院進行報告、備詢。上回他針對萊豬進口赴立院時，就和國民黨立委陳以信激辯，今兩人又先從萊豬開始交鋒。陳以信批評政府進口萊豬並沒有跟台灣社會溝通，蘇則反駁他「現在不就在溝通了嗎？」陳以信則反問「還有轉圜、不進口萊豬的餘地才叫溝通，我們現在能不進口嗎？」原本跟陳以信互有往來、不時還取笑對手的蘇貞昌，聽到問題頓時陷入沉默。