立法院修憲委員會　朝野黨派立委名單出爐

立法院朝野黨團日前經歷協商，決定在第10屆第2會期成立修憲委員會。而委員會成員將會依照立法院各黨團席次做分配，由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。而明天（30日）各黨派也將送交推派名單。修憲的議題方面，主要將以「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題為主。
立法院朝野黨團，14日經歷朝野協商會議後，決議成立修憲委員會。而委員會成員將依照政黨比例推派立委加入。由民進黨22名、國民黨14名、民眾黨2名、時代力量1名所組成，值得注意的是，擁有22人次的民進黨，決定將其中2個名額，禮讓給無黨籍的立委林昶佐、以及台灣基進的立委陳柏惟。
民進黨團提報參加立法院修憲委員會的名單為，民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，以及林昶佐、陳柏惟。
而國民黨方面，則採取採7席抽籤、7席由提案立委協調。國民黨立法院黨團總召林為洲指出，經抽籤確認的名單有國民黨立委李德維、陳玉珍、李貴敏、廖婉汝、楊瓊瓔、林為洲、魯明哲。經協調後的名單有國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、鄭麗文及林奕華。而剩下最後一席，黨團正在協調是否由黨籍原住民立委參加。
而民眾黨方面，則是由黨團總召賴香伶以及副總召張其祿參加修憲委員會。至於僅擁有1席的時代力量，則是推派黨團總召邱顯智。民眾黨方面表示，從黨團進入國會後，就一直在積極推動「下修公民權至18歲」的修憲案，也希望這次修憲委員會能真的達到成果。而代表時力參加的邱顯智則表示，希望在18歲公民權、廢除考監兩院、降低修憲門檻等議題上，參與的立委都能有共識。