立法院修憲委員會　朝野黨派立委名單出爐

立法院朝野黨團日前經歷協商，決定在第10屆第2會期成立修憲委員會。而委員會成員將會依照立法院各黨團席次做分配，由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。而明天（30日）各黨派也將送交推派名單。修憲的議題方面，主要將以「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題為主。