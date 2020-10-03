軍武／空軍升級C-130運輸機沒全套　遭遇共機安全堪慮

­中國大陸解放軍機近期不斷擾台，甚至飛越海峽中線，空軍日前邀請媒體參訪空軍屏東基地第六混合聯隊，透過C-130H運輸機與P-3C反潛機動態性能展示，展現慢速機運動性能、保家衛國決心。隨著C-130運輸機陸續逼近服役壽限，空軍也將實施行航電性能提升計畫。

▲C-130H為國軍唯一的一款中型運輸機，主要任務用於人員與物品運送。（圖／記者呂炯昌攝）

空軍第六聯隊所屬空運機隊中，除了C-130H外，還有畢琪1900(B-1900)機隊與3架福克50螺旋槳行政專機，但B-1900與福克50機齡也逾30年，運載量又不如C-130H運輸機，以致C-130H經常在會有未完全裝滿的情況下執行任務，過度短距離起降增加機件的消耗。

除了希望台灣採購最新型C-130J運輸機外，洛馬2009年時曾向軍方推銷C-27J中型運輸機，C-27J為洛馬與義大利李奧納多公司依據G222型螺旋槳運輸機為基礎所研發，採用與C-130同樣的發動機，機尾由漢翔公司所製造，但是後來軍方礙於預算因素而未採購。未來空軍若要汰換B-1900與福克50，可考慮採購C-27J之類的中型運輸機，分攤C-130的運補壓力、提升運輸機隊的運用效能。