私藏52億元小金庫？國民黨：蘇貞昌、朱澤民應道歉

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲今天(30)譴責蘇貞昌內閣編列52億元的「小金庫」預算，國民黨之前揭發，蘇貞昌和主計長朱澤民公開否認，還要立委賴士葆「眼鏡要換一下」，現在真相曝光確有此事，蘇貞昌與朱澤民是否應該公開道歉。

國民黨表示，蔡政府在疫苗預算編列上草率無章，特別預算中竟藏有完全沒有清楚用途與科目的52.8億預算，國民黨立委賴士葆發現後，質疑這是行政院長蘇貞昌的「小金庫」，蘇貞昌和主計長朱澤民當時還誣指立委看錯，後來不但證明確有這筆預算，且編列用途不清，蘇貞昌與朱澤民是否應該道歉？

國民黨指出，陳時中說，這筆預算是要來購買疫苗的，但疾管署早已編列135億元的疫苗購買預算，為何蘇內閣重複編列？另編52億元的依據為何？都不見行政院詳細說明。蘇貞昌只輕描淡寫的說，預算都有經立委監督，現在連自家人民進黨立委都質疑編列不當，行政院還遮遮掩掩、不說清楚？

國民黨強調，以往特別預算都必須指定用途才能編列，萬一預算不足再追加，蔡政府首開惡例，在特別預算中納入準備金，未來各項特別預算都可能藏有用途不明的經費，國民黨嚴正反對蔡政府藉由防疫名義，偷渡用途不明的「小金庫」。

蘇貞昌在29日表示，這不是院長的私房錢，政府非常嚴謹編列預算，也依預算法規定，保留適當額度作為應變及應付新狀況所需的預算，這都是正常、必要的，且都要經過立院審議通過才能使用。