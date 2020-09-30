推動台灣優先　綠營立委提出「邁向國家正常化」修憲草案

修憲開跑！立法院本會期成立修憲委員會，屬於「正國會」派系的民進黨立委今（30）日提出「邁向國家正常化」修憲草案，修憲範圍在民進黨的「正常國家決議文」的架構之下，重點包括，憲法不以統一為前提、領土為憲法效力所及、廢省、地方制度、數位發展、國家安全、台灣優先以及國家象徵。立委陳亭妃指出，草案的討論過程前後花了3個月，草案沒有涉及任何統獨議題，只是把符合現況的狀態放入憲法增修條文之中。
在憲法增修條文的「前言」部份，陳亭妃說，現行條文為「因應國家統一前之需要」，修正為「因應國家發展之需要」。因為「國家統一」已經不符國家治理的現狀，在終止動員戡亂、總統直選之後，台灣就是主權獨立的國家。國統綱領已經是一個歷史，不應還留在憲政體制中，要把憲法變成一個符合現狀的憲法。
另外，增列第13條「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制」。陳亭妃說，這次修憲沒有要更改國旗、國歌、國徽，希望統派不要再扣帽子。只是希望國旗、國歌、國徽以法律來另訂，不要每次遇到這個議題，就要拿到憲法層級來討論。
在台灣優先方面，立委余天說，第10條條文最後面新增第14項「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任」。
在領土部分，立委陳歐珀說，憲法增修條文第4條的領土，文字改為「範圍為憲法效力所及地區」，以符合現狀。
對於憲法增修條文第9條，立委黃秀芳、莊競程說，現在已經廢省，沒必要保留省政府層級，且納入六都直轄市，以切合實際。
對於憲法增修條文第10條，立委陳秀寶說，要兼顧數位發展跟國家安全，加入「基於國家安全、社會公義與永續發展」、「經濟、科學技術發展及資通訊科技之應用」、「避免境外敵對勢力之干預」等文字。
今年5月民進黨立委蔡易餘提案，擬將憲法增修條文前言中「國家統一前之需要」，修正為「國家發展之需要」，但引發爭議，而後蔡易餘自己撤案。
這份「邁向國家正常化」的修憲草案同樣也包含蔡易餘先前的提案內容，會不會引發爭議？對此，陳亭妃說明，這次不是針對單一條文的提案，而是完整的草案。本會期修憲委員會成立，提案會進入委員會，大家一起討論。