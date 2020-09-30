推動台灣優先　綠營立委提出「邁向國家正常化」修憲草案

修憲開跑！立法院本會期成立修憲委員會，屬於「正國會」派系的民進黨立委今（30）日提出「邁向國家正常化」修憲草案，修憲範圍在民進黨的「正常國家決議文」的架構之下，重點包括，憲法不以統一為前提、領土為憲法效力所及、廢省、地方制度、數位發展、國家安全、台灣優先以及國家象徵。立委陳亭妃指出，草案的討論過程前後花了3個月，草案沒有涉及任何統獨議題，只是把符合現況的狀態放入憲法增修條文之中。