想請蔣萬安吃飯卻被打槍？柯文哲低調不多回應

台北市長柯文哲今天（30日）上午參與捷運環狀線工程招標說明會，而前一天（29日）國民黨台北市議員秦慧珠對外透露，柯文哲曾表示想要請蔣萬安吃飯，沒想到遭蔣萬安回覆「立法院事務很忙碌」，沒有給出明確答覆，似乎給了軟釘子碰。柯文哲被問到是否會影響心情，也僅低調回應「不會啦！」就快步走進會議室。
秦慧珠昨天在接受媒體訪問時，表示曾經透過與市府午餐會的時間，詢問柯文哲何時要安排與蔣萬安會面？沒想到柯文哲會中直白表示「我請他吃飯好了」，並強調會交給民眾黨立委蔡壁如聯絡。不過秦慧珠會後擔心蔣萬安突然接到邀請，會搞不清楚狀況，於是她請助理通知蔣萬安辦公室，後來蔣萬安也致電給她，回覆表示他在這個會期擔任衛環委員會的召委，還要擔任國民黨立院黨團的書記長，最近還要質詢美豬的議題，這個會期非常忙，並未表示何時能赴約。
不過外界也好奇，柯文哲延攬親民黨前市議員黃珊珊入府擔任副市長一職，交棒黃珊珊競選下一任市長的態勢相當明顯，現在柯文哲又有意邀約蔣萬安會面，甚至要請他吃飯。對此秦慧珠表示，會中並無觀察黃珊珊表情變化，不過有感到一些尷尬，想不到柯文哲這麼爽快就說要請蔣萬安吃飯，當時也沒說要帶著黃珊珊，所以她有一點不好意思，後續就看兩人發展。
而面對蔣萬安表示「立法院事務繁忙」為由，似乎給柯文哲請吃飯的舉動軟釘子碰，對此柯文哲也僅低調回應不會影響心情。