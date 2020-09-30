想請蔣萬安吃飯卻被打槍？柯文哲低調不多回應

台北市長柯文哲今天（30日）上午參與捷運環狀線工程招標說明會，而前一天（29日）國民黨台北市議員秦慧珠對外透露，柯文哲曾表示想要請蔣萬安吃飯，沒想到遭蔣萬安回覆「立法院事務很忙碌」，沒有給出明確答覆，似乎給了軟釘子碰。柯文哲被問到是否會影響心情，也僅低調回應「不會啦！」就快步走進會議室。