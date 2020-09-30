藍營女民代提議女性也要當兵　國防部：逐年增加女性人力

近來中國解放軍頻頻擾台，其機艦甚至越過台海中線，面對兩岸日益緊繃的局勢，全面徵兵制議題再度浮上檯面。台北市國民黨議員徐巧芯今日表示，應該恢復全面徵兵，國民黨立委陳玉珍也表示支持。國防部今（30）日回應表示，配合志願役人力招募，國軍女性人數逐年提升，現員達2萬5千餘人，逐年規劃增加進用女性人力