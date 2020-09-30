藍營女民代提議女性也要當兵　國防部：逐年增加女性人力

近來中國解放軍頻頻擾台，其機艦甚至越過台海中線，面對兩岸日益緊繃的局勢，全面徵兵制議題再度浮上檯面。台北市國民黨議員徐巧芯今日表示，應該恢復全面徵兵，國民黨立委陳玉珍也表示支持。國防部今（30）日回應表示，配合志願役人力招募，國軍女性人數逐年提升，現員達2萬5千餘人，逐年規劃增加進用女性人力
針對媒體報導「恢復徵兵制」、「女性徵兵服役」等情，國防部回應表示，我國現行兵役制度係採募、徵併行，推動募兵制的目的，係藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」之志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」之現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」之用兵需求。
國防部指出，國軍推動募兵制以來，無論訓練成果、訓練成本、紀律素質及人力運用等方面，均可發揮精兵政策優勢，維持專業化及高強度戰力之常備部隊，有效肆應敵情威脅。另109年底國軍兵力編現可達90%目標，人力均能滿足需求，從各項戰演訓及災害救援任務遂行，均展現整體戰力提升之成效。
對於女性服役一事，國防部表示，配合志願役人力招募，國軍女性人數逐年提升，現員達2萬5千餘人、佔編現比13.57%，觀察先進募兵制國家中，以美、法女性人力達15%為最高，本部將持續觀察各國實況，逐年規劃增加進用女性人力。
軍方表示，目前除海軍潛艦因內部空間限制外，國軍已開放女性擔任戰鬥、戰鬥支援及勤務支援所有專長，並於陸軍步、砲、裝、化、工、通、海軍艦艇、陸戰隊、三軍飛行、防空及補、保、運、衛等多元類型部隊服務，且女性官士兵執行戰演訓等各項任務，均有優異與卓越之表現，將持續培育女性官士兵向上經管發展，並歡迎有志從軍女性報考各班隊，共同加入保國衛民之行列。
針對軍事訓練役徵集情況，國防部指出，目前每年徵集接受4個月軍事訓練役男約8萬餘人，超過每年最低6.5萬人後備人力需求，且依國軍現有新訓容量，應屆畢業役男均須至隔年上半年始可完成徵集及服役，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估。