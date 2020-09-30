外貿新進展！台美簽署基礎建設融資及市場建立合作架構

外貿發展更進一步！行政院今（30）舉行記者會，宣布台美已於 9月17日（美東時間）完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心。財政部指出，後續台美雙方將成立工作小組，繼續研商，合作架構涵括基礎建設、能源、經貿及金融等議題，由行政院政務委員兼任國發會主委龔明鑫及財政部長蘇建榮擔任我方召集人及共同召集人，帶領跨部會小組，強化台灣於印太及拉丁美洲地區國際能見度。