外貿新進展！台美簽署基礎建設融資及市場建立合作架構

外貿發展更進一步！行政院今（30）舉行記者會，宣布台美已於 9月17日（美東時間）完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心。財政部指出，後續台美雙方將成立工作小組，繼續研商，合作架構涵括基礎建設、能源、經貿及金融等議題，由行政院政務委員兼任國發會主委龔明鑫及財政部長蘇建榮擔任我方召集人及共同召集人，帶領跨部會小組，強化台灣於印太及拉丁美洲地區國際能見度。
行政院舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，出席者包括政務委員兼任國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）酈英傑（Brent Christensen）。
不過，吳釗燮、蘇建榮、龔明鑫、酈英傑等4人分別念完逐字聲明稿，但對於台美合作的目標、具體內容等等，都沒有詳細說明，隨即起身離席，結束記者會，也沒有開放提問，留下一頭霧水的媒體。
財政部表示，為加強台美於基礎建設等相關領域的雙邊合作，駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）公使薛美瑜與美國在台協會（AIT）執行理事Ingrid Larson於今年年9月17日（美東時間）完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，共同宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心。
財政部說明，本合作架構合作領域包括建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台、美投資者基礎建設投資需求，及區域基礎建設投融資計畫之合作等，可促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合我國長期深耕「新南向政策」之目標。
財政部也說，後續台美雙方將成立工作小組，就架構下之合作項目、議題及模式等面向共同研商。
財政部指出，合作架構涵括基礎建設、能源、經貿及金融等議題，執行權責涉及我國多個行政機關之跨部會協作，將由龔明鑫、蘇建榮分別擔任我方召集人及共同召集人，期盼強化台灣於印太及拉丁美洲地區國際能見度，讓台灣更有機會為實質區域建設貢獻心力。
外交部表示，「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」的完成，顯見台美雙邊合作夥伴關係再上層樓，很高興共同見證台美間的另一個合作里程碑。
國發會表示，過去幾年與AIT共同舉辦台美數位經濟論壇（Taiwan -U.S. Digital Economy Forum, DEF），已經是雙方政府高層次的數位經濟政策交流平台，未來能有更多台美政府間的合作，是一件好事。
國發會也說，此次合作架構的簽署，除了深化台美雙邊合作外，更是一個開端，能使台美雙方在新南向國家及印太地區，有更多具體合作項目，並與更多友好國家進行合作。而透過這樣的機制，能為台灣開拓更大的國際空間，不但可加速掌握國際基礎建設及能源市場的投資機會及趨勢，未來也將積極探討如何引入私部門基金、提高私部門參與，使得相關國家都能更融入全球市場。
酈英傑說，台美雙方將舉辦各種研討會、工作坊等交流活動，推動知識分享，促使印太地區更繁榮透明。