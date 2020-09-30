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歐陽娜娜赴陸開唱惹議　蘇貞昌：中國最沒資格講自由民主

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-09-30 14:54:32

蘇貞昌於師鐸獎典禮前接受聯訪。（圖/記者陳明安攝，2020.09.28）
▲藝人歐陽娜娜赴陸獻唱「我的祖國」引發爭議，恐有違法之嫌，國台辦說是「欲加之罪」，對此，行政院長蘇貞昌說，中國最沒有資格講自由、講民主。（資料照片／記者陳明安攝）

藝人歐陽娜娜、張韶涵赴陸在「十一國慶」晚會上獻唱「我的祖國」，引發爭議，恐有違法之嫌，國台辦批評民進黨是「欲加之罪，何患無辭」。對此，行政院長蘇貞昌今（30）日受訪時說，中國最沒有資格講自由、講民主。歐陽娜娜如果受制於中國，「會有什麼下場，也許她的爸爸演的電視劇《藍與黑》裡面那些對白可以參考」。



中秋連假來臨，蘇貞昌下午視察高公局交控中心，了解疏運狀況。


對於歐陽娜娜的爭議，蘇貞昌說，台灣是民主的國家，所以任何人都可以有選擇工作的自由、言論自由、唱歌自由，但是台灣也是法治國家，任何人都不能違背法律的規定，否則都會依法處置。

蘇貞昌批評，中國是一個沒有自由、民主的國家，中國最沒有資格講自由、講民主，中國的藝人因為違背黨的意識，消失的所在多有。所以他也滿關心像歐陽娜娜這樣年輕的小女生，她如果受制於中國，會有什麼下場，也許她的爸爸演的電視劇《藍與黑》裡面那些對白可以參考。


另外，對於前陸軍總司令陳廷寵說自己是驕傲的中國人，還批評國軍現在戰力幾乎等於零。蘇貞昌表示，作為一個國軍老資格的前輩，這樣子講，他覺得比較意外，也是可惜。台灣兩千三百萬人現在都是同舟一命，就像在對抗武漢肺炎疫情一樣，如果有任何外敵來侵，大家都應該傾全力，平常也應該團結一心，用不著去減自己的志氣，長他人的威風。

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