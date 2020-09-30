歐陽娜娜赴陸開唱惹議　蘇貞昌：中國最沒資格講自由民主

藝人歐陽娜娜、張韶涵赴陸在「十一國慶」晚會上獻唱「我的祖國」，引發爭議，恐有違法之嫌，國台辦批評民進黨是「欲加之罪，何患無辭」。對此，行政院長蘇貞昌今（30）日受訪時說，中國最沒有資格講自由、講民主。歐陽娜娜如果受制於中國，「會有什麼下場，也許她的爸爸演的電視劇《藍與黑》裡面那些對白可以參考」。